Obra & Arte": o protagonismo do design sustentável

Projeto do Instituto A.Yoshii transforma resíduos da construção civil em peças de mobiliário e decoração; exposição é aberta ao público em Londrina

Reinventar. A palavra que se tornou quase que uma ordem na atualidade, especialmente no contexto da sustentabilidade, é a base do projeto idealizado pelo Instituto A.Yoshii, braço de responsabilidade do Grupo A.Yoshii.

O “Obra & Arte” é um grande exemplo de como o design sustentável pode ser incorporado no cotidiano. Por meio de um trabalho colaborativo entre profissionais do Coletivo ÔDA e colaboradores da construtora, materiais que comumente são descartados pela construção civil, como tubos de PVC, vergalhões de aço e madeirite, se transformam em peças de mobiliário e decoração.

O resultado dessa conexão pode ser apreciado pelo público em uma exposição no showroom da A.Yoshii em Londrina (PR), a partir de amanhã, dia 20 de outubro. Serão expostas 12 peças entre sofás, poltronas, pendentes, luminárias e mesas, criadas no projeto-piloto em Curitiba (PR), no ano passado.

Ao todo, 12 colaboradores voluntários da construtora, entre carpinteiro, pedreiro, pintor e encanador participaram das oficinas ministrados por profissionais de design, arquitetura e artes de Curitiba e São Paulo, que integram o Coletivo ÔDA.

“Nosso desejo é despertar a criatividade inerente a todos nós, mas que precisa ser estimulada, trazida à tona. O Obra & Arte proporciona um novo olhar dos colaboradores para o resíduo, impactando na questão da sustentabilidade e revelando um potencial criativo em cada um deles. Ao poder criar suas peças, eles terão um cuidado diferente com esses resíduos, enxergando-os inclusive, como algo possível de valor. O projeto instiga primeiro o mundo das ideias e depois dá um embasamento técnico para a execução, com formas interessantes e acabamento de design. É muito agregador”, comenta a curadora de design e coordenadora do projeto, Ticiana Martinez, do Coletivo ÔDA.

Além da exposição, algumas peças do Obra & Arte também dão um toque especial nos apartamentos decorados nos showrooms da A.Yoshii em Londrina, Curitiba, Campinas e Maringá.

Oficinas

O Obra & Arte chega à segunda edição e as oficinas foram adaptadas pela pandemia da Covid-19. “Estamos tomando todas as medidas de segurança para dar continuidade à experiência transformadora que tivemos em Curitiba e que deixou o público admirado com peças diferenciadas”, diz a presidente do Instituto A.Yoshii, Simoni Bianchi.

Em Londrina, serão realizadas três oficinas nos dias 24 de outubro, 21 de novembro e 05 de dezembro, com 15 colaboradores. Os principais resíduos a serem trabalhados são: vergalhões em aço, madeirite e tubos e conexões de PVC.

As oficinas contarão também com o olhar apurado do designer Alberh Diego. Os colaboradores e profissionais irão se reunir em um espaço do Grupo A.Yoshii, onde são realizadas diversas atividades como o projeto Criando Arte, cuja proposta é capacitar mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, com oficinas de artesanato sustentável.

Para o presidente do Grupo A.Yoshii, Leonardo Yoshii, o projeto Obra & Arte é a oportunidade de ampliar a visão de cultura e arte em todos os envolvidos. “É uma experiência transformadora, que nos possibilitar fazer florescer vários talentos. Faz parte do nosso compromisso, agir como agente transformador e manter o olhar sempre voltado para a integração e desenvolvimento das nossas equipes”, afirma.

Compromisso com a sustentabilidade

Desde o início das atividades em 2006, o Instituto A.Yoshii responde pelas ações de RSE do Grupo A.Yoshii, tendo como premissa as diretrizes do Pacto Global e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com atuação em projetos próprios de fomento à Educação, Meio Ambiente e Cultura.

