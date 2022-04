Obra da Sanepar provoca interdição de rotatórias na quinta-feira (21) e no domingo (24)

Nos dois dias, a interdição começa às 8h e tem previsão de término às 18h; em caso de mau tempo, a programação será cancelada

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) informa que, nesta quinta-feira (21) e no domingo (24), o tráfego de veículos sofrerá alterações nas rotatórias de ligação das avenidas Maringá e Ayrton Senna. A interdição, em ambos os dias, começa às 8h e tem previsão de término às 18h e é necessária para dar continuidade às obras da Sanepar no local.

Na quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, a empreiteira vai realizar a ligação da rotatória até o início da Avenida Ayrton Senna. Para isso, todo o trânsito será desviado da Avenida Maringá (sentido bairro) para a Rua Joaquim de Matos Barreto.

A Rua Bento Munhoz da Rocha Neto também estará interditada no cruzamento com a Rua Eurico Hummig, dessa forma os motoristas devem seguir até a Rua João Huss, quando poderão retornar para a Avenida Ayrton Senna.

Por esse mesmo motivo haverá bloqueios na Rua Eurico Hummig e Rua José Monteiro de Melo no cruzamento com Rua Wesley César Vanzo, com o objetivo de evitar que os condutores cheguem à Rua Bento Munhoz.

Sugestão

Aos motoristas que descem a Avenida Maringá, a rota sugerida é utilizar a Rua Prefeito Faria Lima ou procurar outras rotas. Para aqueles que estiverem na Gleba Palhano e necessitarem ir sentido Avenida Maringá, o acesso pode acontecer através da Avenida Ernani Lacerda de Athayde. Não haverá alteração na Ayrton Senna sentido Maringá.

Já no domingo (24), a empreiteira pretende realizar a ligação da lateral do aterro até a rotatória. Com isso, todo o trânsito terá que ser desviado da Avenida Maringá (sentido bairro) para a Rua Joaquim de Matos Barreto. Do lado oposto ao aterro não haverá interdição; dessa forma, o trânsito na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto estará fluindo normalmente. Importante, no entanto, que os condutores que descem a Avenida Maringá convertam na Rua Prefeito Faria Lima ou busquem rotas alternativas.

Com investimentos na ordem de R$ 10,2 milhões, a iniciativa da Sanepar visa substituir as duas linhas de adutora da década de 1960 que levam água do ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da empresa, localizada na avenida Juscelino Kubitschek (JK). A nova tubulação, que está sendo implantada nas pistas de rolamento facilitará o acesso a manutenções, tem maior diâmetro e, portanto, melhor eficiência no transporte da água.

A obra teve início em dezembro passado e, em caso de mau tempo, a programação será cancelada.

NCPML