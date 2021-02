Obra da trincheira entre Rio Branco e Leste-Oeste recebe primeiras interdições de trânsito

Haverá desvios em um trecho da Winston Churchill até a Rio Branco, no sentido norte-centro; os serviços da trincheira já iniciaram com instalação do canteiro de obras

A Prefeitura de Londrina divulgou, ontem (29), onde serão realizadas as interdições iniciais de trânsito para as obras da trincheira com túnel no cruzamento das avenidas Rio Branco e Leste-Oeste. Após ordem de serviço liberada pelo prefeito Marcelo Belinati, no início desta semana, um canteiro de obras já está sendo instalado na rotatória entre as duas avenidas, dando início aos serviços preliminares de execução do projeto. Com mais de R$ 25 milhões em investimentos, a obra é uma das maiores e mais importantes obras viárias das últimas décadas em Londrina.

Neste primeiro momento, as intervenções no trânsito são necessárias para permitir a continuidade das atividades de renovação e ampliação no sistema de drenagem da avenida Winston Churchill, que, posteriormente, se estenderão pela avenida Rio Branco no sentido norte-centro. A previsão é que os bloqueios viários sejam feitos a partir da manhã de segunda-feira (1), caso as chuvas não atrapalhem.

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) vai bloquear totalmente um trecho da Winston Churchill para veículos que trafegam da região norte para o centro. Esta interdição irá ocorrer desde o ponto da alça de acesso, à direita, para a BR-369, sentido Cambé, que segue aberta normalmente, e vai até a avenida Rio Branco, nº 865.

Dessa forma, quem deseja seguir adiante pela Winston Churchill e acessar a Rio Branco, terá à disposição um leve desvio à esquerda (ver imagem), onde a pista no sentido centro-norte passará a ser, temporariamente, de mão dupla. Já aqueles que precisam acessar a BR-369, a partir da zona norte, no sentido de Ibiporã, precisam descer pela Rio Branco e seguir em diante. Mais à frente, será necessário fazer a conversão sinalizada à direita e acessar a rua Gumercindo de Souza, seguindo por essa via até chegar novamente à rodovia.

Por sua vez, o trajeto no sentido centro-norte, da avenida Rio Branco até a Winston Churchill, segue com trânsito liberado e sem desvios, apenas tendo o bloqueio em uma das mãos da pista. Os motoristas que quiserem chegar até a BR-369 deverão virar à direita na primeira alça de acesso à rodovia, uma vez que a segunda curva estará interditada.

Segundo o gerente operacional de trânsito da CMTU, Laércio Voloch, as avenidas Winston Churchill e Rio Branco, além das vias de acesso onde irão ocorrer as interdições, receberão toda a sinalização devida para não causar maiores transtornos ao fluxo de trânsito. “Serão instaladas placas com avisos para orientar os motoristas que trafegam por essa região e o trânsito será coordenado pela CMTU. Os desvios são necessários para que as obras de drenagem possam prosseguir pelas vias em direção ao centro da cidade. Não havendo intercorrências ocasionadas pelas chuvas, o início das interdições deve ocorrer já na segunda-feira (1)”, enfatizou.

No decorrer da obra da trincheira da Rio Branco, novas interdições serão feitas para organizar o trânsito. Após o término dos serviços de drenagem, estão previstos bloqueios na área de abrangência da rotatória com a Leste-Oeste, onde o canteiro está sendo instalado para iniciar a construção da estrutura de base do túnel.

Obra iniciada – Os serviços para a construção da trincheira no cruzamento das avenidas Rio Branco e Leste-Oeste tiveram início nos últimos dias. Este ponto de ligação entre as duas vias receberá uma intersecção em desnível, ou seja, um túnel em concreto para a passagem de veículos que permitirá a melhoria no tráfego de uma das áreas mais movimentadas da cidade, por onde passam milhares de veículos diariamente.

A Prefeitura investirá, inicialmente, R$ 25,5 milhões para realizar esta obra, que inclui ciclovia, novo sistema de drenagem, pavimentação reforçada e iluminação, entre várias outras melhorias. O prazo de execução é de dois anos e a empresa contratada, via licitação, é a TCE Engenharia.

O canteiro de obras está sendo instalado na rotatória da Leste-Oeste, próximo à rua Guilherme da Mota Corrêa. As equipes da empresa terceirizada responsável já atuam no preparo dos serviços preliminares da obra, que envolvem, entre outros, os trabalhos de topografia, com toda a demarcação de toda a área onde a base da trincheira vai ser construída. Posteriormente, também na área da rotatória, começam as instalações da estrutura de contenção do túnel, com implantação das estacas, paredes e outros componentes que compõem a base da trincheira concretada.

De forma paralela, nesse período terá continuidade a execução de serviços de drenagem para a renovação e ampliação do sistema de galerias pluviais ao longo da avenida Rio Branco, a partir da Winston Churchill, no sentido norte-centro.

