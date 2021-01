Obra de revitalização do Bosque Central tem licitação homologada

Valor total licitado para a obra é de R$ 2,5 milhões; início dos serviços deve ocorrer a partir da semana que vem

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, homologou, na terça-feira (26), o processo licitatório referente à contratação da empresa que realizará a obra de revitalização do Bosque Central de Londrina. A San Pio Construtora Eireli, de Pedrinhas Paulista (SP), única empresa que apresentou proposta no certame, foi habilitada e declarada vencedora da licitação, após as fases de aprovação e análise da documentação comprobatória. O valor total orçado é de R$ 2.519.88,36 para a execução da obra, que terá prazo de entrega de 150 dias.

O resultado final da licitação e a homologação do processo estarão disponíveis na edição do dia 27/01 do Jornal Oficial do Município, nº 4.262. Todas as informações sobre essa licitação, com o processo na íntegra, podem ser acessadas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, após a finalização da fase licitatória, agora faltam apenas a assinatura do contrato com a empresa vencedora e a liberação da Ordem de Serviço. “A empresa foi habilitada após cumprir todos os requisitos exigidos. Os últimos trâmites deverão ser concluídos, nos próximos dias, para que seja liberada a execução da obra o quanto antes. A intenção é dar início aos trabalhos já na próxima semana”, informou.

Cavazotti também disse que a revitalização do Bosque é um investimento importante e necessário para recuperação desse espaço na área central, além de uma demanda solicitada há anos pela população. “Desde toda a licitação, o trabalho vem sendo desenvolvido para que a organização e execução da obra ocorram com o máximo de eficácia, e a entrega seja feita o mais rápido possível”, frisou.

O Bosque Central “Marechal Cândido Rondon” receberá uma série de melhorias para a revitalização deste espaço público histórico, que é um dos símbolos mais importantes do centro de Londrina. Com a proposta de manter, ao máximo, o perfil original do Bosque, a obra vem para viabilizar mais facilidade de acesso ao local, tornando-o mais atrativo, seguro e confortável à população. A ideia é proporcionar uma área agradável de lazer e passeio, trazendo mais qualidade de vida à região central.

Contemplam o projeto espaço para circulação de pedestres e conexão das Praças 7 de Setembro e 1º de Maio, áreas arborizadas, iluminação nos trajetos e no ponto central, reforma da quadra poliesportiva, novos equipamentos para atividades físicas, e uma mini praça, entre outros serviços e melhorias

