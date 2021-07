Obra do Bosque Central incorpora novos serviços e prazo de conclusão é estendido

Aditivos de prazo e serviços foram acordados em reunião na terça-feira (13); data para entrega passa a ser 21 de setembro

A Prefeitura de Londrina estipulou novos serviços e prazo de conclusão para a obra de revitalização do Bosque Central “Marechal Cândido Rondon”. Com isso, a data para finalização da obra passa a ser 21 de setembro. Os aditivos foram definidos em reunião realizada na terça-feira (13), com a presença do secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; representantes da San Pio Construtora, que executa os trabalhos; e fiscais da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

O novo prazo para conclusão da obra se deu por conta de alguns serviços acrescentados ao projeto original, para suprir demandas que foram identificadas no decorrer da execução. A lista inclui número maior de demolições, novos serviços de aterro para corrigir o nível do terreno, construção de muro de arrimo para contenção do solo e melhorias do sistema de drenagem. Essas alterações representam um reajuste de 12,63% sobre o valor original da obra.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, a incorporação desses serviços é um aprimoramento do projeto original. “Isso faz parte da rotina de uma obra com tamanha complexidade. A princípio, a empresa pediu uma prorrogação de 90 dias, para se prevenir de eventuais atrasos nos procedimentos de análise desse aditivo. No entanto, nos reunimos hoje e, com o intuito de dar celeridade a esta obra, acertamos que 30 dias é um prazo razoável”, frisou.

Canhada explicou ainda que, em breve, deve ocorrer interdições no trânsito no entorno do Bosque para garantir a execução de algumas etapas da obra. “Estamos acompanhando de perto essa revitalização e a construtora tem feito o trabalho com muita seriedade. Queremos garantir que o Bosque Central seja reaberto a comunidade com muita segurança e qualidade, e volte a ser um belo cartão postal da cidade”, acrescentou.

A face norte do Bosque Central já possui mais de 90% dos trabalhos finalizados. Nessa área, estão concluídas as execuções de piso, muretas e guias; em breve deve ocorrer a pintura e serão instalados os bancos. Já na face sul do Bosque, onde ficará o circuito pet, brinquedos infantis e a quadra esportiva, falta a colocação do mobiliário.

A última área do Bosque a receber os serviços foi a central, e as atividades estão em fase inicial. Com drenagem e aterro concluídos, a próxima etapa será instalação do piso e calçamento.

No total, a revitalização do Bosque Central, que iniciou em fevereiro deste ano, atingiu cerca de 40% de conclusão. A Prefeitura de Londrina está investindo cerca de R$2,51 milhões no projeto.

NCPML