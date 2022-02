Obras de implantação da nova adutora Cafezal, em Londrina, seguem no feriadão

Serviço nas margens do Igapó II será concentrado nos quatro dias de Carnaval

A Sanepar está investindo R$ 10,2 milhões para implantar uma nova adutora para levar água do Ribeirão Cafezal até a Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada na Av. Juscelino Kubitschek (JK), em Londrina. As obras foram iniciadas em dezembro passado, a partir das margens do Lago Igapó II no sentido centro. Neste feriado prolongado de Carnaval, os serviços estarão concentrados na Rua Joaquim de Matos Barreto no trecho entre a Rua Pedro Marcos Prado e a Avenida Maringá.

O local permanecerá interditado entre 26 de fevereiro e 01 de março. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estará monitorando o trânsito que deve ser desviado para rotas alternativas. “Solicitamos, mais uma vez, que os motoristas tentem não passar por este ponto da via, que deve ficar quatro dias interditado, como já ocorreu no último domingo (20), quando houve uma primeira etapa de serviços neste trecho em si”, orientou o gerente operacional de trânsito da CMTU, Laércio Voloch.

A Sanepar não deve realizar obras no domingo dia 6, como havia sido planejado. Em comum acordo com a CMTU, nesta data a via estará livre para facilitar o trânsito de vestibulandos da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O Cafezal contribui com cerca de 35% do volume produzido pelo Sistema Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé.

O gerente Industrial da Sanepar, Rafael Leite Gonçalves, afirma que a obra contribui para garantir mais regularidade no abastecimento devido à dimensão e ao material da nova tubulação, que é maior e mais resistente. "As duas linhas de adutora existentes têm muitas décadas e várias construções foram feitas sobre ela, dificultando o acesso para manutenções”, explica.

Etapas

Finalizando os trechos nas ruas Ohio (próximo à Av JK) e Joaquim de Matos Barreto (Lago Igapó II), a obra da adutora cafezal deve entrar na Av. Ayrton Senna da Silva. Engenheiros da Sanepar e Prefeitura estão estudando como minimizar ao máximo os impactos no trânsito. As tubulações serão implantadas na pista onde hoje existe estacionamento desde o número 70 (Palhano Business Center), passando pela lateral do Aurora Shopping, até a esquina com a Av Madre Leônia Milito. Ainda não está definido se a obra sobe ou desce a avenida.

Manutenção

A obra da nova adutora visa substituir duas linhas projetadas e implantadas na década de 1960. Com o crescimento da cidade, especialmente da zona sul, muitas construções foram tomando a área de servidão, faixa de terra que não deveria ser ocupada desta forma. A situação dificulta a manutenção da tubulação. O novo traçado, ocupa pistas de rolamento, onde é mais fácil fazer intervenções.

Asimp/Sanepar