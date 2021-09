Obras do Novo Bosque Central entram na reta final

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e fiscais da Prefeitura de Londrina estiveram no local onatem (14), pela manhã; a expectativa é serviços de reconstrução do Bosque sejam concluídos até o dia 6 de outubro

Ontem (14), o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e os fiscais da Prefeitura de Londrina foram até o Bosque Marechal Cândido Rondon, no centro da cidade, avaliar o andamento dos serviços. Segundo a avaliação oficial do Município, com as novas medições, os serviços devem chegar em cerca de 90% finalizados. A expectativa é que a revitalização seja entregue no dia 6 de outubro.

Conforme explicou o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, alguns fatores somados fizeram com que a empresa responsável pelos serviços, San Pio Construtora, pedisse um aditivo no prazo de entrega. Inicialmente, a previsão era que, até final deste mês, a revitalização estivesse pronta. Mas, devido à greve dos caminhoneiros, gerou-se um atraso na entrega de insumos essenciais (como o concreto), assim como houve chuvas e um equívoco da construtora quanto à espessura do concreto a ser construído na parte central do Bosque.

“Infelizmente, dos 11 mil metros previstos de concretagem, 400 deles estavam fora do padrão estabelecido no projeto da Prefeitura. Nós determinamos que a empresa retire o que foi feito de forma equivocada e refaça o concreto. É frustrante no sentido de que vai atrasar um pouco a obra, mas, por outro lado, mostra a seriedade do trabalho dos servidores públicos da Prefeitura de Londrina”, disse Canhada.

No momento, os profissionais da construtora deverão refazer os 400 metros de concreto. Essa ação não terá custos para a Prefeitura de Londrina, visto que foi um erro na execução do projeto, por parte da construtora. Além disso, o engenheiro que fiscaliza a obra e o gestor do contrato deverão notificar a empresa e, posteriormente, analisar as justificativas enviadas por ela, para decidirem se haverá alguma penalidade a ser aplicada pelo Município.

Os equipamentos públicos que devem ser instalados no Bosque Central já estão prontos. Entre eles estão a academia ao ar livre, parquinho infantil e quadra poliesportiva. A iluminação pública com efeitos cênicos também já foi instalada e a grama que deverá ser plantada também já foi entregue. A finalização da montagem desse mobiliário urbano e do paisagismos será feito concomitantemente à obra de concretagem do miolo do bosque.

Av. Leste-Oeste x Av. Rio Branco

Outra obra vistoriada foi a trincheira da Av. Leste-Oeste com a Av. Rio Branco. Na segunda-feira (13), foi liberado o fluxo de veículos em um trecho importante da Avenida Rio Branco, que compreende as Ruas Araguaia e Tietê.

Ali, estão sendo executados os serviços de drenagem urbana e de instalação de galerias pluviais, o que é considerado um dos mais importantes e complexos do projeto. Isso porque, ele necessita da escavação do terreno, onde haverá o túnel subterrâneo. Também conta com a colocação de tubos com até 10 metros de profundidade, retirada de cabos de energia e de dados das companhias telefônicas, compactação de solo e reconstrução de meio fio e do asfalto, entre outras etapas.

Além disso, na rotatória, continua a construção da base de contenção do túnel, com a instalação de estacas e vigas que formam a estrutura do túnel, e estão sendo concretadas as paredes. Segundo Canhada, essa trincheira é considerada a maior obra de infraestrutura urbana que o Município de Londrina está fazendo no momento e que já realizou nos últimos 30 anos, incluindo se comparado com o viaduto da Av. Dez de Dezembro. “Vamos conviver com uma obra que vai trazer incomodo para quem mora próximo do local e para quem passa por lá. Pedimos a compreensão e a atenção com o trânsito, porque a segurança tem que prevalecer. Depois de pronta, a cidade vai poder usufruir de uma obra importante para o resto da vida”, acredita o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.

A previsão é que os serviços fiquem prontos no dia 1º de janeiro de 2023. Para tanto, novos trechos devem ser interditados nas próximas semanas, no cruzamento da Av. Leste-Oeste com a Avenida Rio Branco. A Prefeitura de Londrina está fazendo a ciclovia desde a Avenida Saul Elkind até a Avenida Tiradentes, assim como desde o viaduto da Av. Dez de Dezembro até a rotatória do Colégio Adventista, na Av. Universo.

Ginásio do Maria Cecília

O Ginásio do Centro Esportivo Maria Cecília, localizado na Rua Luís Brugin, 610, também foi visitado. Ela entra em sua reta final e deve ser entregue em meados de outubro.

O local está sendo inteiramente revitalizado, incluindo a reforma da quadra poliesportiva (que terá adequações no piso e pintura), troca do revestimento dos banheiros, novas instalações elétricas e hidráulicas, além da pintura e iluminação na parte interna e externa do ginásio.

Lago Igapó II

Os fiscais da Prefeitura de Londrina estiveram também no Lago Igapó II, onde estão sendo feitas as melhorias da Rua Bento Munhoz da Rocha Neto e Professor Joaquim de Matos Barreto, desde a Avenida Higienópolis até as Avenidas Maringá e Ayrton Senna. Para isso, há dois contratos. Um deles abrange o mobiliário urbano e a calçada da Av. Higienópolis, devendo ser entregue no final de setembro, e o outro contrato prevê a execução das floreiras e a pintura da ciclovia, além da readequação do trânsito na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto. Este último também está em fase final de execução. O investimento total da Prefeitura é de cerca de R$ 1 milhão. A responsável pelos serviços é a Gaissler Moreira Engenharia Civil.

NCPML