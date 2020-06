Obras do trecho 3 do Arco Leste prosseguem a todo vapor

Serviço compreende a interligação entre as Avenidas José Ventura Pinto e Robert Koch, região leste de Londrina, nas imediações do Aeroporto de Londrina

A prefeitura de Londrina prossegue com a execução de importante obra que vai interligar as Avenidas José Ventura Pinto e Robert Koch, região leste de Londrina, nas imediações do Aeroporto Governador José Richa. O trabalho está em execução desde dezembro de 2019 a previsão é finalizá-lo no final de outubro deste ano. A Obra faz parte do trecho 3 do Arco Leste. Até agora, já foram feitas cinco medições no local, que apontaram um progresso de 18,5% nas intervenções.

Trata-se de uma importante obra viária, que vai proporcionar desenvolvimento para a região do Aeroporto, além de maior segurança e conforto para os motoristas. As obras possibilitarão interligar diversos bairros da zona leste, como os residenciais Verona, Veneza, Aragarça, entre outros, com o lado oposto do Aeroporto, a bairros como Loris Sahyun, Jardins Vale Verde, Estrada do Limoeiro, e outros.

A obra compreende a execução de duas pistas duplas, canteiro central, sistema de drenagem, calçadas em ambos os lados, travessia sobre o Córrego do Limoeiro, com a construção de bueiro celular de 87 metros, a implantação de iluminação em toda extensão da pista, e a construção de uma rotatória na Avenida Robert Koch com a rua Nereu Mendes.

Mo momento, estão sendo executados o sistema de drenagem na pista, com o assentamento das tubulações; o rebaixamento da pista, para fazer a camada de pavimentação asfáltica; e a instalação do bueiro celular, na travessia do Córrego do Limoeiro. O investimento, neste trecho, é de R$ 10,5 milhões. A empresa responsável pelo serviço, vencedora do processo licitatório, é a Kapa Construções Eireli EPP.

A obra faz parte do trecho 3 do Arco Leste, que vai interligar as rodovias PR-369 com a PR-445. Esta é a parte de maior valor e que demandará maior quantidade de serviços, entre todas as cinco etapas. No Arco Leste está prevista a construção de pistas duplas, viadutos e de um sistema de infraestrutura de drenagem apropriado, entre outras intervenções. Até agora já foram executados e entregues os trechos 2, 4 e 5 e estão em execução os trechos 1 e 3.

Ao todo, a Prefeitura de Londrina investirá cerca de R$ 19 milhões para realizar as obras do Arco Leste, incluindo os cinco trechos. O valor investido é proveniente de financiamento, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).