Obras na pista

A Econorte iniciou as obras de manutenção do pavimento e recomposição da sinalização horizontal na rodovia BR-369 do km 155 ao km 159, entre Londrina e Cambé, próximo ao Parque Ney Braga.

Os trabalhos serão realizados durante o mês de outubro das 8h às 17h. Neste período, o fluxo de veículo ocorrerá em meia pista. A concessionária solicita que os usuários procurem outras rotas para o deslocamento entre as cidades de Londrina e Cambé, a fim de evitar transtornos e congestionamento.

A Triunfo Econorte reforça seu constante compromisso em manter a qualidade na prestação de serviços aos usuários e o cumprimento das obrigações contratuais.

Emilia Miyazaki/Asimp