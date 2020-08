Operação Noite Fria busca amparar população em situação de rua

Município intensificou o serviço, devido à chegada da frente fria que despencou as temperaturas em diversos estados e municípios, incluindo Londrina

A Prefeitura de Londrina intensificou a Operação Noite Fria, que visa acolher a população em situação de rua, especialmente nesta época do ano, que tem registrado temperaturas bem baixas. Por meio da iniciativa, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) estão intensificando o trabalho de abordagem social e encaminhamento para os acolhimentos institucionais.

O acolhimento é um serviço socioassistencial, que visa à superação da situação de rua, por meio de um acompanhamento sistematizado. O trabalho continua na Operação Noite Fria, pois o maior objetivo é a proteção social. A população pode acionar o serviço pelo telefone (43) 99991-4568. São aceitas, inclusive, ligações a cobrar. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meia-noite, aos sábados, das 9 às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 9 às 15 horas.

A SMAS está recebendo doações de itens para ajudar estas pessoas, como roupas, sapatos e cobertores. Com a chegada do frio intenso, nos últimos dias, neste momento muitas pessoas estão precisando de doações de roupas de frio, especialmente masculinas. Os que puderem doar podem entrar em contato no 3378-0024.

A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, explicou que, na época de frio intenso, quem está na rua aceita com maior facilidade o acolhimento. Com isso, a Secretaria, por meio de seus serviços especializados, busca que esse seja um meio para que a situação de rua seja superada. “O município está ainda mais em alerta com a chegada do frio severo, preparando a abordagem e os acolhimentos para atender estas pessoas, com todos os cuidados necessários devido à pandemia do novo coronavírus”, afirmou.