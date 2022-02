Organização do Noivas Fair confirma retomada da feira em maio de 2022

Está confirmado. Depois de dois anos tendo sido cancelado ou adaptado, o tradicional evento Noivas Fair será realizado entre os dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Referência em Londrina e toda região do Norte do Paraná e do interior de São Paulo, o Noivas Fair mais uma vez será realizado no Boulevard Londrina Shopping. A entrada é gratuita e os participantes terão contato com fornecedores de serviços e produtos para festas, eventos e casamentos.

De acordo com a organizadora do evento, Mity Shiroma, a data está reservada e marcada. Em 2020, o evento foi cancelado por conta do início da pandemia da Covid-19, tendo sido realizado em formato de live, com transmissão pela internet, no final daquele ano. Em 2021, não houve edição da feira. A organização realizou um café da manhã para fornecedores do setor, o que marcou a retomada dos eventos depois de quase dois anos parados.

“A expectativa é que a gente reúna fornecedores do setor junto com noivos e pessoas que realizaram festas e outros tipos de eventos. Tudo seguindo protocolos de proteção contra o coronavírus, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social”, ressalta a organizadora, Mity Shiroma. Ainda não estão confirmados os expositores nem quantidade de fornecedores do setor que participarão do evento. “Nós temos certeza que este evento da retomada do setor será muito importante para que fornecedores e consumidores possam trocar ideias sobre as novidades, além de permitir que sejam realizadas muitas oportunidades de negócios.”