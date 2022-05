O crime de maus-tratos a animais estará no centro das discussões que a comissão de Proteção e de Direitos Animais da OAB-Londrina realiza na sexta-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, na sede da OAB-Londrina (R. Parigot de Souza, 311). O tema será abordado pelo delegado especializado no assunto Matheus Araújo Laiola. Ele é chefe da delegacia de Meio Ambiente do Estado do Paraná.

Benê Bianchi/Asimp