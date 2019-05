Palestra na UEL analisa ruptura da barragem em Brumadinho

Nesta terça-feira (14), será realizada uma palestra sobre a “Análise da Ruptura da Barragem em Brumadinho à Luz de Conceitos Geotécnicos” no Anfiteatro do Centro de Ciências Biológicas (CCB), Sala 201, na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O evento tem o patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), a realização do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) em parceria com o Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) e o apoio da UEL.

O convidado para falar sobre o assunto é o professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Sidnei Helder Cardoso Teixeira. A atividade é aberta ao público, com direito a certificado de duas horas. O investimento é de R$ 7.

Asimp/Crea-PR