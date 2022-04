Palestra orienta sobre como evitar acidentes com mordeduras caninas

Ação faz parte da campanha Abril Verde, voltada à saúde e segurança no trabalho, e visa dar dicas sobre como se comportar diante de ataques caninos; atividade será na sexta-feira (29)

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), está com inscrições abertas para a segunda palestra com o tema “Como evitar acidentes com mordeduras caninas”, dentro da campanha Abril Verde 2022. A ação será realizada na próxima sexta-feira (29), das 8h às 10h, no auditório da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), na Rua da Natureza,155.

O público-alvo são os servidores da Sema e da Assistência Social que executam atividades externas. Para participar, é necessário fazer inscrição através da página da Escola de Governo de Londrina (clique aqui). A palestra será ministrada pela guarda municipal Jesse Vander Bortoto e visa prevenir e informar como comportar-se diante de ataques caninos durante o trabalho de inspeção residencial.

Na sequência, das 10h às 10h30, no mesmo local, haverá uma dinâmica física motivacional para os participantes, ministrada por servidores da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Serão feitos alongamentos básicos e dadas dicas sobre como prevenir lesões e doenças ocupacionais.

Comportamento Seguro

No mesmo dia e local, das 10h30 às 12h, será realizada a palestra Comportamento Seguro, ministrada pela médica Fernanda Honorato, que vai abordar propostas de atitudes para um trabalho mais saudável. A intenção é que o trabalhador esteja ciente dos riscos que sua profissão oferece e adote ações e medidas para proteger a sua integridade e a dos demais colegas de trabalho.

As inscrições para esta palestra também podem ser feitas por meio da Escola de Governo de Londrina (EGL), através deste link, com a chave CSAV-2022. Para este evento, a participação é aberta aos servidores e à população geral.

A campanha Abril Verde 2022 tem como tema “Sua segurança é nossa prioridade”. O objetivo principal é promover a conscientização dos servidores, para que se tornem multiplicadores das práticas preventivas para a saúde e segurança no trabalho. A realização é da SMRH, por meio da Gerência de Segurança e Saúde Ocupacional, e conta com apoio do Núcleo de Comunicação (N.Com) da Prefeitura, FEL, Escola de Governo de Londrina, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Unicesumar, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv-LD) e de diversos profissionais voluntários.

NCPML