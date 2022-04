Para diminuir gastos, Câmara de Londrina inicia solenidades coletivas para entrega de homenagens

Após 2 anos de suspensão, estão sendo retomados os eventos de entrega de honrarias a cidadãos, instituições e empresas que se destacaram na cidade

Com o objetivo de diminuir gastos, a Câmara Municipal de Londrina (CML) iniciará neste mês a possibilidade de entrega de honrarias em solenidades coletivas, reunindo vários homenageados em uma mesma cerimônia. A primeira delas será realizada no dia 14, às 14h45, durante a sessão ordinária, quando o Legislativo entregará seis Diplomas de Reconhecimento Público (DRP) a profissionais e instituições que desenvolverem trabalhos relevantes no município e se destacaram na comunidade.

"Nós tivemos dois anos de pandemia, com o fechamento do prédio da Câmara e dificuldades na entrega de honrarias, que são homenagens a figuras ilustres da cidade. Esse represamento nos fez avaliar a forma como iríamos reestabelecer essas cerimônias. Uma das novidades é essa entrega coletiva, para, além de prestigiarmos figuras importantes, trazermos economia", explicou o vereador Jairo Tamura (PL), presidente do Legislativo. Segundo Tamura, com um número menor de solenidades, haverá redução de despesas com energia elétrica, água e horas extras, por exemplo.

Em Londrina podem ser concedidos quatro tipos de honrarias, conforme a lei nº 11.538, de 19 de abril de 2012: Título de Cidadão Honorário, Título de Cidadão Benemérito, Medalha Ouro Verde e Diploma de Reconhecimento Público. Essa última busca homenagear pessoa física ou jurídica que, pela sua atuação ou pela sua qualidade humana, cívica, intelectual, política ou profissional tenha se destacado em âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional.

Veja quais serão as pessoas e instituições homenageadas no dia 14:

Pastel Mel

O DRP foi concedido por meio do requerimento nº 221/2019, da vereadora Daniele Ziober (PP). Segundo o documento, o marco inicial da história do Pastel Mel foi em 1974, quando Milton Pavan, então estudante do terceiro ano do curso de Direito, trancou a graduação, vendeu a motocicleta que possuía e se mudou para Londres, com 900 dólares no bolso. Entre 1974 e 1978, ele dividiu-se entre a Europa e o Brasil. Após conhecer a gastronomia londrina, decidiu abrir uma pastelaria em Londrina, onde até então o salgado era vendido apenas em bares. A inauguração foi em 1980 e no cardápio passou a constar também pastéis doces, uma novidade para a época. Após algum tempo, a loja passou a vender ainda panquecas, feitas a partir de uma receita familiar, da mãe de Pavan. Outros pratos foram sendo introduzidos até a oferta de bufê de almoço por quilo. Hoje Londrina conta com três lojas do Pastel Mel, que, com seus mais de 40 anos, já faz parte da tradição gastronômica da cidade.

Custódio Rodrigues do Amaral

O DRP foi concedido por meio do requerimento nº 327/2019, do ex-vereador Péricles Deliberador. Segundo o documento, Custódio Rodrigues do Amaral nasceu em Santana de Cataguases (Minas Gerais), em 12 de julho de 1940. Quando ainda era muito pequeno, veio junto com a família para o Paraná, em busca de melhores condições de vida e trabalho. Instalou-se numa fazenda, na região de Bandeirantes, na qual logo cedo aprendeu o ofício de agricultor. Tendo começado a trabalhar cedo, cursou apenas as séries iniciais do ensino fundamental. Aos 14 anos, veio para Londrina com o objetivo de arranjar um emprego melhor e ajudar a família na superação das dificuldades cotidianas. Realizou vários tipos de trabalhos informais, até conseguir emprego em uma empresa de processamento de rami, chamada Ibicatu, localizada onde hoje funciona a empresa Bratac. Foi nesse local que conheceu aquela que seria sua esposa, Santa Brombini, com quem se casou em 1965 e teve cinco filhos. Em 1967, começou a trabalhar no Senai como encarregado de manutenção, permanecendo durante 27 anos na instituição, até se aposentar. Por meio da Associação de Funcionários do Senai, realizou diversos trabalhos assistenciais. Também integrou por mais de 30 anos a Associação de Moradores do Jardim Santiago, bairro no qual reside desde o seu surgimento, na década de 1970. Por meio da entidade, trouxe várias melhorias para o bairro, promoveu festas para crianças e doações a famílias carentes, tendo conseguido do governo estadual até mesmo uma Kombi, para levar doentes carentes a hospitais, serviço que realizava voluntariamente.

Reginaldo Peixoto

O DRP foi concedido por meio do requerimento nº 220/2019, do ex-vereador Péricles Deliberador. No documento, o ex-parlamentar afirma que Reginaldo Peixoto nasceu em 11 de maio de 1979, no município de Ivaiporã, no Norte do Paraná, iniciando sua carreira pública aos 18 anos de idade, quando ingressou na Polícia Militar do Paraná. Aos 28 anos, Peixoto passou no concurso para agente penitenciário e seguiu suas atividades na área de segurança na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL I). Como agente, exerceu funções de confiança como chefe de segurança, supervisor e vice-diretor. Em 2012, foi convocado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) a implantar um presídio de regime semiaberto em Londrina. O local sugerido foi o antigo 2º Distrito Policial, que se encontrava em péssimas condições, com as paredes queimadas devido a um incêndio ocorrido durante uma rebelião e móveis destruídos. Em 2015, depois de uma grande rebelião ocorrida na PEL II, Peixoto foi convocado pelo Depen a assumir a diretoria da penitenciária, onde mais de mil homens estavam presos, em um espaço destruído. A partir de janeiro de 2019, tornou-se coordenador regional do Depen, respondendo pelos Distritos Policiais de Londrina e de mais 20 municípios vizinhos. Ao mesmo tempo, assumiu a direção do Centro de Ressocialização de Londrina (Creslon).

2º Colégio da Polícia Militar do Paraná

O DRP foi concedido por meio do requerimento nº 293/2021, do vereador Nantes (PP). Segundo o documento, o 2º Colégio da Polícia Militar do Paraná, em Londrina, foi criado pelo decreto estadual nº 8.331/2017 e funciona na Rua Eucaliptos, 215, no Jardim Leonor, onde antes ficava o Colégio Estadual São José. Atualmente, o colégio atende 693 estudantes, divididos em 22 turmas, sendo 11 de ensino fundamental II e 11 de ensino médio. Atualmente, 37 professores, 2 pedagogas, 11 funcionários civis e 27 policiais militares atuam na escola.

Associação Famílias Especiais de Londrina (Afel)

O DRP foi concedido por meio do requerimento nº 194/2020, do vereador Jairo Tamura (PL). Segundo o documento, a Afel foi criada em outubro de 2016 por um grupo de mães que vivenciavam as dificuldades e as demandas das famílias de pessoas com deficiência. Elas se uniram com o objetivo de organizar e melhorar o coletivo atuando como porta-vozes junto aos órgãos públicos. Ao longo do tempo a associação tomou corpo e ampliou suas atividades de forma considerável, passando de uma vertente assistencialista para então assumirem um papel de intermediadores de processos. A Afel conta atualmente com mais de 50 famílias associadas e parcerias com órgãos públicos, escolas, empresas privadas e profissionais autônomos em diversas áreas, como fisioterapia, psicologia e odontologia. Também oferece assistência jurídica, fornecendo informação sobre os direitos por lei assegurados.

Sindicato dos Condutores Autônomos de Táxis Rodoviários de Londrina (Sicoatarol)

O DRP foi concedido por meio do requerimento nº 439/2021, do vereador Jairo Tamura (PL). Segundo o documento, o Sicoatarol é uma entidade sindical que representa os profissionais da área de Londrina e região. O sindicato atua para promover o desenvolvimento da profissão e a qualidade de vida dos profissionais. Desde a sua fundação, em 1989, vem lutando pelos direitos dos trabalhadores, bem como por conquistas em prol da classe e da população no geral. Com sua relevante atuação, a entidade vem servindo como modelo para outras cidades do país.

Atualmente o sindicato disponibiliza diversos serviços aos seus associados, auxiliando com documentações, demandas individuais, consultorias, capacitações, entre outros. Além disso, organiza ações beneficentes de doação de brinquedos, alimentos e roupas, com atividades recreativas para crianças carentes em situação de vulnerabilidade.

Marcela Campos/Asimp