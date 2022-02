Parceria entre a Prefeitura e UEL beneficiará atletas e a comunidade londrinense

Protocolo de Intenções foi assinado ontem (24), entre a Fundação de Esportes de Londrina e o Centro de Educação Física e Esportes da universidade

Um Protocolo de Intenções firmado ontem (24), entre a Prefeitura de Londrina e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), vai proporcionar diversos benefícios para os atletas e a população de Londrina. O acordo foi realizado entre a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e o Centro de Educação Física e Esportes (CEFE) da universidade e entra em vigor a partir de agora, pelo prazo de quatro anos.

A assinatura do protocolo aconteceu em reunião no Ginásio do Moringão, a sede da FEL, nesta manhã. Assinaram o documento o presidente da Fundação, Marcelo Oguido, e o professor e diretor do CEFE/UEL, Leandro Ricardo Altimari. Anteriormente, o documento também foi assinado pelo reitor da UEL, Sérgio Carlos de Carvalho. Também esteve presente no encontro, o vice-diretor do CEFE, Marcos Rocha.

O objetivo da iniciativa é promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos, para que resulte em benefícios às respectivas instituições e comunidade, com maior estreitamento cultural, técnico, social, científico, sobretudo do ponto de vista educacional.

Por meio do Protocolo de Intenções, a UEL propõe a cooperar, com a Prefeitura, na implementação do Plano Municipal de Esportes; atuar na elaboração de estudos que possam caracterizar o perfil de praticantes de atividades físicas e esporte da cidade de Londrina; na implantação do Centro de Formação de Jovens Atletas, nas vertentes educacional, participação e rendimento; e apoiar a criação da escola municipal de treinadores, proporcionando a capacitação e formação continuada para treinadores e gestores esportivos municipais. A Universidade também propõe apoio técnico-científico dos Laboratórios Especializados do CEFE.

O presidente da FEL destacou que a parceria foi firmada com uma das melhores universidades do país. “A UEL é muito conceituada em todo o Brasil e ela se tornará integrante da Comissão Técnica de todas as modalidades e times que representam Londrina, do esporte amador. Tudo isso trará diversos benefícios, pois os atletas serão preparados de forma mais técnica, agregando valor às modalidades e ao esporte londrinense como um todo. Agora, podemos encaminhar atletas para o CEFE, onde eles receberão estudos de capacidade física, entre outros”, apontou.

Oguido contou que a parceria trará benefícios não só para o esporte, como para toda a comunidade. “A UEL também poderá nos ajudar na criação de políticas públicas, de projetos e estudos importantes para o nosso município, por exemplo sugerindo projetos em escolas, nos bairros, junto à população. Acredito que esta parceria trará bons resultados para toda a cidade”, expôs.

O professor e diretor do CEFE/UEL, Leandro Ricardo Altimari, disse que a perspectiva da UEL, com a assinatura do Protocolo de Intenções, é iniciar um processo de construção de ações que atendam as demandas do esporte de Londrina. “Já desenvolvemos alguns projetos em parceria com a FEL e agora a nossa intenção é buscar, a partir da expertise de pesquisadores e professores do centro, contribuir com as demandas da FEL, particularmente no que diz respeito à condução de alguns estudos relacionados à atividade física, bem como ações voltadas à formação de jovens e atletas”, contou.

NCPML