Parque Arthur Thomas – Deputado Cobra Repórter confirma liberação do recurso do Governo do Estado que garantirá revitalização

“A tão esperada revitalização do Parque Arthur Thomas está garantida! O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, confirmou para mim e para o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, que o recurso será liberado! Mais uma grande conquista nossa junto ao Governo do Estado para Londrina”, comemorou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O recurso é de R$ 2,2 milhões. O anunciou foi feito durante uma reunião que ocorreu, ontem (03), em Curitiba. O parque Arthur Thomas, último remanescente de grande porte de mata florestal no centro de Londrina, está localizado na região sul da cidade, ocupa 85,47 hectares. Ele encontra-se fechado atualmente por não oferecer condições plenas de segurança aos visitantes. “O projeto foi detalhado nesta quarta-feira por nós ao secretário Márcio Nunes, que prontamente concedeu a liberação do recurso”, explicou o deputado Cobra Repórter.