Parque Arthur Thomas funcionará normalmente durante o período de Carnaval

Unidade abrirá no sábado (26), domingo (27), terça (1º) e quarta-feira (2), das 8h às 17h; na segunda-feira (28), o espaço fechará para manutenção, como ocorre regularmente

Os londrinenses que quiserem aproveitar o feriado estendido de Carnaval para prestigiar a natureza poderão ir ao Parque Municipal Arthur Thomas, que funcionará normalmente no sábado (26), domingo (27), terça (1º) e quarta-feira (2), das 8h às 17h. Na segunda-feira (28), a unidade estará fechada para manutenção, como ocorre regularmente.

Localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, o Parque Arthur Thomas tem entrada gratuita e é administrado pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). Diariamente, as equipes da pasta realizam trabalhos de manutenção com o objetivo de tornar o local mais seguro e agradável para a população.

Nos últimos dias, foram realizadas ações como capina e roçagem, desobstrução das trilhas, remoção de resíduos vegetais do lago e acompanhamento e monitoramento dos animais que habitam a unidade. A Sema também instalou um bebedouro para que os visitantes possam encher suas garrafas em frente ao Centro de Edução Ambiental (CEA), próximo à entrada do Parque. Além disso, a pasta tem trabalhado para futuramente viabilizar projetos de melhorias mais abrangentes no espaço.

O gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, Jonas Pugina, destacou que o Parque tem atraído um grande número de visitantes desde sua reabertura, no dia 28 de janeiro, após dois anos fechado devido à pandemia de Covid-19. “Temos recebido muitas pessoas, principalmente aos sábados e domingos, sendo que cerca de mil visitantes costumam frequentar o Parque em cada um desses dias. E, de segunda a sexta-feira, entre 200 e 300 pessoas vêm diariamente à unidade, dependendo do dia e das condições climáticas”, disse.

Pugina salientou que a administração da unidade espera receber um grande número de visitantes durante o feriado de Carnaval, e convidou as famílias londrinenses e os turistas para conhecer essa importante área verde de Londrina. “Peço aos visitantes que mantenham o distanciamento social, usem máscaras de proteção e venham com seu próprio álcool em gel. Também é importante que as pessoas tragam suas próprias garrafas de água, para que se mantenham hidratadas durante o passeio”, afirmou.

