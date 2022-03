Parque Infantil com temática de monstros chega a Londrina

Os Monstros Vivem Aqui é a nova atração que fica até 03 de abril na Praça de Eventos do Catuaí Shopping

Até o dia 03 de abril, quem estiver de passagem pelo Catuaí Shopping vai se deparar com monstrinhos adoráveis na Praça de Eventos. O Parque “Os Monstros Vivem Aqui” chegou no shopping e promete fazer a alegria da criançada com seus brinquedos temáticos.

Tem Barco Viking, Túnel com Boca de Monstro, Escorregadores, La Bamba, Corredor Cama de Gato, Balanços, entre outras atrações divertidas. A atração funciona nos mesmos horários do shopping, das 10h às 22h de segunda a sábado e das 14h às 20h no domingo.

Ingressos podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do Parque ou por meio da Assistente de Compras no Whatsapp (43) 9 9141-1784. Quem adquirir pelo Whatsapp ganha um kit com caderno de atividades e lápis de cor. Os ingressos custam R$ 30,00 para 30 minutos de diversão e R$60,00 para 60 minutos.

Podem participar da atração crianças de 2 até 12 anos e menores de 4 anos precisam estar acompanhados de um adulto.

Luciana Barbosa/Asimp