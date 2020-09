Pavilhão Internacional, no Parque Ney Braga, foi totalmente repaginado

A reforma foi geral, trazendo mais conforto para os usuários

Visando um melhor atendimento ao publico e aos clientes do Parque Ney Braga, a diretoria 2018/2020 entregou a reforma completa do Pavilhão Internacional “Octávio Cesário Pereira Junior”.

As reformas executadas foram: instalação de forro termo acústico de lã de rocha, iluminação de led, elevação do piso feito em concreto polido, instalação de 20 aparelhos de ar condicionado de 60.000 btu’s, 09 cortinas de ar, as portas de entrada do pavilhão hoje são pivotantes em alumínio e com barras anti-pânico, assim como a porta de saída de emergência. A porta da entrada principal com 4m de largura x 2,70 de altura, a porta secundária com 6m de largura x 2,70 de altura e a porta de saída de emergência com 4m de largura x 2,70 de altura, todas áreas úteis de passagem.

Os sanitários foram totalmente remodelados e foi construído um sanitário exclusivo para PNE.

Nas entradas foram feitas marquises metálicas de 10m x 4m com forro de madeira e iluminação em led.

O salão interno possui área de 1.670m², que podem ser utilizados para diversos tipos de eventos, como shows privados, palestras, casamentos, feiras, confraternizações, lançamentos, inclusive na área automobilística entre outros, podendo até mesmo sediar dois eventos simultâneos em função das atuais características do prédio. É possível receber até 1.600 pessoas em pé ou 1.300 sentadas, com mesa no salão.

Foi também executada a reforma com ampliação da cozinha, que ficou totalmente azulejada, com instalação de central de gás, tomadas 110/220V, portas de alumínio para acesso exclusivo ao salão e instalada 02 cortinas de ar, hoje o espaço hoje possui 75m².

Toda a reforma foi acompanhada pelos diretores da entidade, o engenheiro Adauto Quintanilha, diretor de Obras e pelo o diretor Administrativo Financeiro Moacir Sgarioni.

Benê Bianchi/Asimp