Pela primeira vez Londrina terá uma Semana Nacional de Inovação

O evento virtual reunirá as governanças dos setores produtivos da cidade

Entre os dias 6 e 13 de novembro será realizada a Semana Nacional de Inovação de Londrina. O evento, totalmente virtual, reunirá pela primeira vez o ecossistema de inovação da cidade formado pelas Governanças, criadas com base nas cadeias produtivas de Londrina, seguindo as vocações, tendências e as potencialidades do município.

As inscrições para os eventos da SEMANA DE INOVAÇÃO já estão abertas e a programação seguirá com dias específicos para cada Governança com palestras, painéis, cases, entre outros, além da participação de especialistas nos assuntos abordados. As inscrições devem ser realizadas para cada evento separadamente e você encontra as informações de todos eles no site: www.semanadainovacaodelondrina.com.br

Programação da Semana

No dia 6 de novembro será realizada a abertura da Semana, o Evento de Lideranças e a Rodada de Lideranças e Oportunidades Multisetorial. No dia 7, são os eventos da Governança de Saúde (Salus-Saúde Londrina União Setorial);dia 8 é a vez do APL de Audiovisual (Arranjo Produtivo Local de Audiovisuais de Londrina e Região); no dia 9 são três atividades paralelas. É a vez do Conectur, que envolve os Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs), com a Governança de Turismo de Londrina; realização dos eventos da Governança de Químicos e Materiais (INTEGRA) e também a realização da Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia.

Nos dias 10 e 11 de novembro acontece o AgroBit Brasil Evolution,em sua 3ª edição, com o envolvimento do setor agro (Governança Agro Valley). Também no dia 11, acontecerá o Talk Show: Os desafios da implementação do BIM em projetos e obras públicas, com envolvimento da Governança da Construção Civil. Dia 12, inicia a ECO.TIC 2020 (realizado pelo APL TIC – Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina e Região, Cintec, TI Paraná, Sebrae/PR, Sistema Fiep/Senai e Acil); a agenda do dia 13 de novembro está com a INOVEMM- Governança do ecossistema Eletrometalmecânico.

Promoção do evento: APL de TIC; Governança de Turismo, Agro Valley, APL de Audiovisual, Codel, ICON, INOVEMM, Salus, Sebrae e INTEGRA.

