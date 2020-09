Pela quinta vez consecutiva, ADAMA destaca-se entre as empresas mais inovadoras do agronegócio brasileiro

Inovação é um dos pilares estratégicos da companhia, o que a coloca mais uma vez entre as primeiras colocadas no Prêmio Valor Inovação

A ADAMA, companhia com papel de destaque em uma das maiores holdings do agronegócio global, foi, mais uma vez, reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do País na categoria agronegócio no Prêmio Valor Inovação Brasil 2020, conquistando a 2ª posição no ranking. O anúncio ocorreu ontem à noite, em cerimônia de premiação digital com transmissão ao vivo.

Promovida anualmente pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a consultoria Strategy& da PwC, a premiação avalia as empresas que mais investem em tecnologia e inovação em seus respectivos segmentos de atuação. Este ano, a pesquisa teve como tema Competências do Futuro, com avaliação das práticas de inovação de companhias que atuam em diferentes setores. A elaboração do ranking se baseia em cinco pilares da cadeia de inovação: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos, avaliação do mercado e geração de conhecimento .

"Esta é a sexta edição do prêmio e estarmos novamente entre as empresas mais inovadoras do setor agro do Brasil pela quinta vez consecutiva é motivo de muito orgulho para a ADAMA. Nós nos preocupamos com os desafios que os agricultores enfrentam. Os escutamos de forma ativa e genuína, procurando entender suas necessidades e experiências, que vão muito além da proteção da lavoura, para então entregar as soluções adequadas. Apesar de sermos uma empresa de agroquímicos, entendemos que a agricultura precisa oferecer mais do que produtos de proteção de cultivos. Deve ofertar serviços e tecnologias digitais (AgTech) voltados para o incremento operacional e de produtividade, e é isso é o que estamos oferecendo há mais de 10 anos", destaca Roberson Marczak, gerente de Inovação da ADAMA Brasil. "A inovação é um dos nossos pilares, para a qual temos uma política de investimentos, governança e dedicação a projetos em todo mundo. Acreditamos que o nosso segmento de atuação vai, cada vez mais, migrar para uma indústria de informação, que combina o uso otimizado de agroquímicos associado à informação detalhada e customizada da área de aplicação, com todo este conjunto de dados sendo inserido e gerido por sistemas de gestão inteligentes, que utiliza menor quantidade de produtos por conta da integração de dados. É nesse sentido que temos trabalhando para nossos projetos futuros", completa Marczak.

Em 2020, a empresa está desenvolvendo um forte trabalho com ADAMA AIR, tecnologia que elimina um dos maiores problemas enfrentados na pulverização aérea: a deriva. Causada por diversos motivos, ela afeta a qualidade da aplicação, provocando desperdício de produto e podendo resultar em contaminação ambiental. Também trouxe ao mercado uma nova versão do seu serviço de rede de estações meteorológicas: ADAMA Clima - já conhecido nas propriedades rurais em todas as regiões do Brasil pela sua precisão em previsões climáticas. Outra novidade é o APP ADAMA Pastagem. Pensado exclusivamente para o desenvolvimento dos pastos, o APP possibilita que sejam identificadas as principais plantas daninhas que podem diminuir a produtividade da pastagem.

Para conhecer e acompanhar todos os lançamentos e serviços disponíveis pela Adama, visite o site da companhia no Brasil: http://www.adama.com/brasil.

Asimp/ADAMA