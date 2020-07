Perfil Londrina 2020 conta com 77 novas tabelas

Dentre os índices atualizados estão dados sobre educação, saúde, transporte, emprego, sociedade, e habitação

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT) adicionou, entre o período de 2 de junho a 1 de julho, 77 tabelas atualizadas à publicação no Perfil Londrina 2020 (dados preliminares). As informações, que podem ser acessadas por qualquer pessoa através do Portal da Prefeitura, detalham aspectos socioeconômicos e ambientais do município.

Neste material é possível encontrar dados oficiais acerca da estrutura administrativa da cidade; território de Londrina; infraestrutura; características demográficas e sociais da população; economia; além de indicadores (sociais e demográficos). Todo o conteúdo é dividido em subtópicos com informações sobre cada uma destas áreas, o que facilita a pesquisa.

De acordo com o diretor de Planejamento da SMPOT, Renato Carvalho, a publicação é de extrema relevância tanto para o cidadão londrinense quanto para gestores públicos. “O Perfil Londrina traz uma série de dados socioeconômicos acerca de saúde, educação, assistência social, entre outros. Através dos diversos indicadores é possível entender como o município se encontra na atualidade. Isto contribui muito para o diagnóstico de políticas públicas e execução de ações, por parte da Prefeitura. Além do mais, também é importante para a sociedade conhecer um pouco melhor vários aspectos que mexem com o cotidiano do cidadão londrinense”, disse.

Dentre as novas informações acrescidas ao Perfil Londrina 2020 estão dados de vários segmentos sociais do município. Na área da saúde, por exemplo, algumas das atualizações mais recentes promovidas pela SMPOT ao Perfil Londrina são: a evolução dos serviços e procedimentos odontológicos (entre 2015 e 2019); número de óbitos, por capítulo da CID-10 (2018); evolução das unidades básicas e do número de atendimentos (2015-2019); distribuição de doenças de notificação obrigatória (2010-2019); e principais causas de morte (2010-2019).

Já acerca da educação as tabelas mais atuais correspondem à evolução do número de atendimentos nos centros de educação infantil (2010-2019); número de matrículas iniciais nas modalidades de ensino presencial ofertadas e entidade mantenedora (2019); evolução do movimento escolar na rede de ensino da zona rural e urbana, no ensino fundamental de 1º a 4º série; e evolução das matrículas por nível de ensino e sexo (2010-2019).

Além destes há ainda índices acerca de transporte, distribuição de unidades de habitação popular, assentamentos, áreas para serem regularizadas, ocupações irregulares, dados de emprego, percentual de nascidos, entre outros.

O Perfil Londrina está em sua 45ª edição. Toda a atualização de dados é feita, regularmente, pela Diretoria de Planejamento e pela Gerência de Pesquisas e Informações, da SMPOT, com o objetivo de manter o cidadão londrinense inteirado acerca de diversos aspectos da cidade. Ao final de cada ano há a publicação de um caderno definitivo, com os indicadores mais recentes disponíveis.

Entre as fontes consultadas para a elaboração do Perfil Londrina estão as secretarias municipais e órgãos públicos e privados, como o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Câmara Municipal de Londrina (CML), Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN-PR), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), Rumo Logística – companhia ferroviária e de logística brasileira, Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), entre outras.

