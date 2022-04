Pesquisa analisa como empresas, escolas e negócios estão implantando os ODS em Londrina

Interessados em participar podem responder o questionário disponível na internet; dados serão analisados a partir de 1º de maio

Nesta sexta-feira (8), às 14h, os participantes do Núcleo de Estudos para a Paz (NEP) de Londrina estarão no Calçadão (Avenida Paraná, 347) para realizar uma pesquisa sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), para os anos de 2015 a 2032. Durante à tarde, os pesquisadores vão entrevistar os lojistas, empreendedores e empresários para saber como eles estão aplicando os ODS da ONU em suas organizações.

A intenção é mapear a cidade de Londrina, para saber o que as empresas e organizações estão fazendo para alcançar os objetivos propostos pela ONU em vistas de um mundo melhor para todos. Por isso, os empresários poderão falar sobre as ações desenvolvidas em suas empresas para a saúde e bem-estar de seus funcionários, em prol da educação de qualidade, da igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, entre outros.

Segundo o gestor da Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando e diretor do Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz), Luiz Galhardi, muitos empreendedores e empresários acreditam que ainda fazem pouco em prol dos ODS da ONU, mas são as pequenas ações que unidas fazem os municípios avançarem rumo à concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.

“Muitas pessoas pensam que esse tema não é com elas, mas as pequenas ações são tão importantes quanto as grandes. Tem empresas que deixam de utilizar copos plásticos, outras trocam os aparelhos eletrônicos por novos mais econômicos, há quem economiza água e luz elétrica e estimula a reciclagem e o consumo consciente, enfim, tudo isso é importante e mostra que cada um pode fazer um pouco em prol dos ODS da ONU”, exemplificou Galhardi.

Os dados coletados nesta pesquisa serão analisados e apresentados pelos pesquisadores do NEP no site da Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando. A intenção é que eles também façam um evento para divulgar os resultados da pesquisa.

O público-alvo do questionário são os empresários, empreendedores, lojistas, Microempreendedores Individuais (MEI), e diretores das organizações. Também podem participar os diretores de escolas e colégios públicos e privados, de Instituições de Ensino Superior (IES), de indústrias, de organizações não governamentais e de associações de bairro ou de pais e professores. Até o momento, diversos setores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Prefeitura de Londrina já responderam ao questionário.

Como participar

Os interessados em participar podem responder a pesquisa on-line pelo site do NEP (clicando aqui) e também pelo site do Londrina Pazeando (http://londrinapazeando.org.br/nep-londrina-pesquisa-ods/). Os dados serão computados e analisados a partir do dia 1º de maio.

A pesquisa é breve e leva menos de cinco minutos para ser respondida. Entre as perguntas feitas estão os dados da empresa ou organização participante, e as opções sobre quais ODS e metas estão sendo colocados em prática ou incentivados pela empresa. Não é necessário detalhar projetos e ações.

A pesquisa já vem sendo feita pelo NEP – com a ajuda dos integrantes do Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz), da Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando e das universidades que compõem o núcleo- desde o final de fevereiro deste ano e encerrará no dia 30 de abril.

NCPML