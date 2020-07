Pesquisa aponta 70% de aprovação nas medidas municipais contra a pandemia

A coordenação do prefeito Marcelo Belinati se destaca no combate à Covid-19, segundo dados coletados junto à opinião pública

Foi divulgada, ontem 08, o resultado da pesquisa de opinião pública sobre a avaliação da gestão dos três níveis de governo: municipal, estadual e federal frente ao combate do novo coronavírus. De acordo com o levantamento encomendado pela rádio Paiquerê 91,7 junto ao Instituto Multicultural, 70% da população de Londrina aprova as ações que vêm sendo tomadas pelo prefeito Marcelo Belinati na cidade.

Dos 625 cidadãos ouvidos nos dias 6 e 7 de julho, 34% consideram a tomada de decisões do prefeito “ótima”, outros 36% como “boa” e 21% consideraram “regular”. Apenas 8% consideraram negativa a administração frente à crise gerada pela doença Covid-19, visto que 5% alegaram ser “péssima” e 3% “ruim”. Entre todos os ouvidos, apenas 1% não soube opinar.

Em comparação com outros gestores públicos, como o governador do Paraná, Ratinho Junior, e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o prefeito Marcelo Belinati foi o melhor avaliado. Isso porque, 63,5% consideraram as iniciativas de Ratinho Junior, no combate ao novo coronavírus, como “ótima” ou “boa”. Outros 36% consideraram negativa, pois 30,5% consideram ruim e outros 5,5% péssima. Trinta e três porcento dos entrevistados disse que a gestão Ratinho Junior está regular no que diz respeito à doença Covid-19.

Já em comparação com o presidente, a diferença aumenta consideravelmente, visto que aproximadamente 1/3 dos entrevistados considerou “boa” ou “ótima”, chegando apenas ao percentual de 36% de aprovação. Entre os três gestores públicos, Jair Bolsonaro foi aquele que obteve o maior índice de rejeição entre os entrevistados. Pois, 30% das pessoas afirmaram considerarem péssima a condução da tomada de decisões frente ao coronavírus pelo presidente da República. Outros 7% disseram que são ruins as iniciativas de Bolsonaro no combate à doença, assim como 24% consideram regular e 3% não souberam informar.

Fechamento do comércio

Mais um ponto questionado foi a respeito do Decreto Estadual n⁰ 4929/2020, que impôs medidas restritivas por 14 dias, prorrogáveis por mais sete, para municípios de sete regionais de saúde paranaenses, incluindo Londrina. Os pesquisadores quiseram saber se a população aprovou a medida tomada pelo governador Ratinho Junior ou se não aprovou. A maioria dos entrevistados considerou que Ratinho Junior está agindo mal ao decretar o fechamento do comércio nos municípios paranaenses. Outros 36% consideraram que ele fez bem em sancionar o decreto e 7% não souberam responder.

Situação do país

Além disso, quando questionada a respeito do que acreditam que o país e a cidade estão vivendo neste momento, quase metade da população de Londrina acredita que o Município está melhorando (41%). Outros 31% foram neutros ao achar que está na mesma situação, 27% acreditam que está piorando e 1% não soube responder.

Com relação ao Brasil, de forma geral, 45% da população disse que a situação está piorando e 31% que está na mesma, nem melhorando e nem piorando. Outros 21% acreditam que a situação esteja melhorando e 3% não souberam de dizer.

A pesquisa foi realizada na zona urbana de Londrina, por meio de amostragem probabilística, com a população acima de 16 anos de ambos os sexos e diversas classes sociais. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%.

NCPML