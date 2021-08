Pesquisa aponta oportunidades de mercado, em Londrina

Levantamento integra as ações do Plano de Retomada da Economia da cidade, que tem como um dos objetivos o estímulo ao empreendedorismo

Levantar os hábitos e atitudes de compra do consumidor em 19 segmentos e identificar oportunidades de negócios na cidade. Esse é o objetivo da pesquisa “Consumo e Carências de Mercado em Londrina”, encomendada pelo Sebrae/PR e realizada pela Chiusoli Pesquisas, entre os meses de maio e junho deste ano. Os resultados foram apresentados na quinta-feira (19). As informações serão disponibilizadas no site do Plano de Retomada da Economia de Londrina e também poderão ser consultadas diretamente no escritório do Sebrae.

A pesquisa quantitativa foi realizada nas cinco regiões da cidade – Centro, Sul, Leste, Oeste e Norte. Ao todo, 1.208 pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas pessoalmente. O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,8%. Entre os respondentes, 52% são mulheres e 48% homens, a maioria (59,4%) casados e na faixa etária dos 26 aos 45 anos (38,5%). Mais da metade possui ensino médio completo e 27,4% ensino superior. Quase 60% têm renda mensal de até R$ 3 mil. Os segmentos pesquisados são varejo, alimentos e serviços.

O estudo de carências faz uma análise das atividades de comércio e serviços de Londrina e oferece aos interessados informações como a frequência de consumo em setores de mercado. Também é abordado o motivo da escolha de um local, em comparação com os concorrentes, e quais áreas de serviços, varejo e alimentação os entrevistados consideram que estão ausentes ou que poderiam ter mais opções. A pesquisa mostrou, por exemplo, que a localização é um dos fatores preponderantes na escolha das compras. Outros motivos apontados foram preço, promoções, qualidade do produto e do atendimento. A maioria respondeu que realiza compras no bairro onde mora e no centro.

O consultor do Sebrae/PR, Sérgio Ozório, explica que a ideia da pesquisa surgiu a partir de uma das ações traçadas dentro do Plano de Retomada da Economia de Londrina, que é o estímulo ao empreendedorismo. O objetivo foi identificar os hábitos de consumo e levantar possíveis carências nas áreas de comércio e serviços. “Com isso, queremos dar subsídios para quem vai empreender nesses setores”, afirma. Segundo ele, a pesquisa deve ser estudada de forma estratificada, já que as carências variam de acordo com as regiões e bairros da cidade.

A pesquisa apontou que apenas um terço dos entrevistados faz compras pela internet e os principais produtos adquiridos online são roupas e acessórios (23,3%), calçados (17,6%) e eletrodomésticos (14%). Para Ozório, muitos consumidores ainda vão entrar no mercado digital e isso precisa ser explorado pelos empreendedores. No setor de alimentação, mais de 30% apontaram a ausência de mercados em bairros nas regiões Norte e Sul de Londrina; já padarias estão em falta em quase todas as regiões, exceto na Sul; as regiões Leste e Oeste carecem de mais lanchonetes para cerca de 18%; no Centro, 17,6% apontaram a ausência de restaurantes; 18,8% dos consultados pela pesquisa sentem falta de açougue e 12,5% de sacolão na região Oeste.

Entre as atividades de varejo, mais da metade dos entrevistados identificou a carência de farmácias nas regiões Leste e Sul da cidade; lojas de roupas também foram destaques em todas as regiões; já a ausência de comércio de calçados e de lojas de eletrodomésticos foi apontada por 19% das pessoas nas regiões Norte e Oeste; os consumidores também sentem falta de armarinhos principalmente nas regiões Leste e Sul de Londrina (12,5%). No setor de serviços, as academias foram apontadas como ausentes por quase 10% dos entrevistados na região central e 6% na zona Leste da cidade.

Asimp/Sebrae/PR