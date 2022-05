Pesquisa levantará principais demandas do comércio de rua, em Londrina

Objetivo é que os próprios comerciantes apontem suas necessidades para que governança e entidades possam planejar ações com foco em melhorias

A Comércio InFoco - Governança do Comércio de Londrina -, Sebrae Paraná, Acil e Sincoval convidam comerciantes a responderem a pesquisa que levantará as principais necessidades dos empresários do comércio de Londrina. O objetivo é reunir informações para auxiliar na estruturação de ações capazes de atender às demandas dos varejistas e fomentar o setor. A pesquisa está disponível no link: http://www.bit.ly/pesquisadocomercio2022.

A consultora do Sebrae Paraná, Alesandra de Almeida, explica que o tempo médio para responder o questionário, com 38 perguntas, é próximo de oito minutos. A identidade dos participantes será mantida em sigilo e as empresas não serão identificadas.

“Nossa intenção, a partir dos resultados, é fomentar o acesso dos empresários aos melhores processos de negócios, gestão e tecnologia”, comenta.

O comerciante e presidente da InFoco, Fábio Kai, explica que a pesquisa foi elaborada para levantar as principais “dores” dos comerciantes em todas as regiões da cidade.

“A ideia é entender as necessidades de cada um, se é por vaga de estacionamento, segurança, banheiros, melhorias nas calçadas”, exemplifica.

Segundo Kai, esse mapeamento é importante porque o comércio de rua perde em qualidade para outras estruturas do varejo, como os shoppings. “Queremos saber, com detalhes, os principais gargalos para definir nosso foco de atuação em busca da melhoria do comércio de Londrina”, afirma.

Asimp/Sebrae Paraná