Pesquisadores de Oxford iniciam reuniões de trabalho com equipe da Prefeitura

Encontros serão virtuais e semanais, até a entrega do projeto final, em agosto; temas abordados serão desburocratização e habitação

Começaram na segunda-feira (19) os encontros virtuais periódicos entre a equipe técnica da Prefeitura e os pesquisadores da Universidade de Oxford que desenvolverão projetos para o Município. Os participantes, que cursam mestrado em Políticas Públicas pela Escola de Governo da instituição inglesa, já selecionaram quais áreas do Masterplan 2040 irão abordar em seus trabalhos.

Os estudantes e bolsistas Ying Liu e Cody Wang Chexi, da China, reuniram-se individualmente com o secretário municipal de Governo, Alex Canziani; a supervisora do projeto pela Prefeitura, Liz Dayane Rodrigues; e o diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira.

A iniciativa é executada no Município por meio do Summer Fellowship da Universidade de Oxford, que concedeu bolsas aos mestrandos. Eles são orientados pelo pesquisador Pedro Arcain Riccetto, que é londrinense e leciona na instituição.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, frisou que esta é uma parceria inédita para a Prefeitura de Londrina, e que deve ser mantida para os próximos anos com possibilidades para outras instituições de ensino e pesquisa. “Com certeza, esta será a primeira parceria de muitas. Estamos muito entusiasmados com o que será construído por essa iniciativa, pois continuaremos a ter alunos do mais alto nível que, durante as férias de verão, nos auxiliarão com seus projetos. Agradecemos ao pesquisador Pedro Riccetto, que é o padrinho desse projeto”, disse.

Segundo a supervisora do projeto pela Prefeitura, a servidora Liz Dayane Rodrigues, a partir dessa semana os encontros com os bolsistas serão semanais; mas o contato permanece nos outros dias, por e-mail e WhatsApp. “Uma das próximas etapas para os estudantes é pesquisar soluções já aplicadas em outras cidades, de todo o mundo, que possam ser adaptadas para implementação futura em Londrina”, adiantou.

Dentre as diretrizes estratégicas do Masterplan 2040, o pesquisador Cody Wang Chexi fará seu projeto com base em tecnologia de processos e desburocratização. Já a pesquisadora Ying Liu vai abordar os temas de habitação inclusiva e reabitação de vazios urbanos. Nessa primeira reunião, ela foi apresentada ao Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON), com participação dos geógrafos da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT), José Luiz Alves Nunes e Adilson Nalin.

“Traremos, nos encontros, gestores e líderes dessas áreas para que eles troquem informações e consigam subsidiar o projeto com dados. Foi interessante que os pesquisadores se surpreenderam com muito do que já executamos, então é possível que os projetos finais tragam aprimoramento de ações que a Prefeitura já possui”, comentou a supervisora.

O cronograma prevê que o projeto final da pesquisa seja apresentado em 31 de agosto.

