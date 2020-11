Pitágoras e Unopar promovem Feira de Empregabilidade online em Londrina

Evento gratuito reúne mais de 1000 vagas de estágio e emprego para empresas de diferentes setores

A Faculdade Pitágoras de Londrina e a Unopar Catuaí promovem, nos próximos dias 5 e 6 de novembro, uma Feira de Empregos 100% online. Seguindo as determinações do Ministério da Saúde, que recomenda evitar aglomerações para conter o avanço da COVID-19. A instituição segue com a estratégia para apoiar o cidadão londrinense que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, neste momento de retomada de atividades econômicas na cidade.

A faculdade vai receber os currículos pela internet e repassar às empresas que participarão da iniciativa. São aproximadamente 1000 vagas entre estágios e empregos ofertados em Londrina de empresas de diferentes setores. Além disso, a instituição está oferecendo mais de 50 cursos gratuitos em diferentes áreas como Administração Financeira, Desenvolvimento de Carreira, Cultura Digital, Programação PHP, português, entre outros. Os inscritos também participarão de sorteio de livros.

Flávia Frutos, diretora das instituições, avalia a importância de uma ação como essa em um período de recessão e cortes de empregos nas empresas. "Neste cenário de isolamento social é necessário unir esforços e promover iniciativas benéficas e gratuitas. O foco está em carreira e mercado de trabalho para ajudar a reduzir os índices de desemprego. Esta será a segunda edição online do evento, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, para garantir a integridade de todos", explica a diretora.

Para participar da feira é preciso preencher o formulário por meio do link http://bityli.com/HKXl8, escolhendo as vagas do seu interesse.