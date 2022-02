Plano de Mobilidade Urbana de Londrina é entregue oficialmente na terça (8)

Após dois anos de elaboração, o relatório final será apresentado pelo Ippul, em evento com transmissão on-line pelo Youtube

A Prefeitura de Londrina fará, amanhã (8), às 10h, a apresentação e entrega oficial do Plano de Mobilidade Urbana de Londrina. O evento será transmitido pelo canal do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) no Youtube. Para a participação on-line, que será pelo Google Meet, as vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita com antecedência através do e-mail ippul@londrina.pr.gov.br.

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana começou em 2018 e envolveu coleta de dados, com a realização de pesquisas de campo e domiciliares, participação social em audiências públicas, mais a análise e sistematização dos dados obtidos. Seu objetivo é traçar um panorama do cenário atual de Londrina e planejar ações que viabilizem o desenvolvimento da cidade em relação à mobilidade e infraestrutura.

E nesta terça-feira (8), durante a entrega oficial, será apresentado o relatório final do Plano de Mobilidade Urbana, que é uma exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana (lei federal nº 12.587/2012). O material foi elaborado pela Logit Engenharia Consultiva, empresa contratada através de licitação para elaborar o Plano, e foi revisado pelo corpo técnico do Ippul.

Segundo o presidente do Ippul, Tadeu Felismino, a íntegra do relatório que consta no site do instituto passou por pequenos ajustes e, agora, o processo será concluído com a apresentação oficial. “É mais uma oportunidade para reafirmar e relembrar a grande importância deste plano para Londrina. Ele contribuiu, inclusive, para a elaboração do Plano Diretor, e vai contribuir bastante para as leis específicas que vão complementar e detalhar o Plano diretor, como as leis do Sistema Viário, Uso e Ocupação do Solo, Perímetro Urbano e de Parcelamento do Solo”, citou.

Felismino explicou que o Plano de Mobilidade Urbana compõe um grande estudo e diagnóstico sobre a questão da mobilidade urbana em Londrina. “Foi feito todo o levantamento de indicadores da população e os dados de movimentação, ou seja, a mobilidade propriamente dita, para saber qual o sentido dos deslocamentos, quanto tempo gastam e tudo mais. Como resultado desse amplo diagnóstico, foram apresentados cinco planos – o primeiro voltado ao transporte público”, explicou.

A avaliação do PlanMob constatou que o programa de transporte público em Londrina ainda é pouco utilizado. “Somente 18% dos deslocamentos são feitos pelo transporte público. Em SP o índice é 45%, ou seja, temos uma boa margem de crescimento e também uma necessidade”, acrescentou o presidente do Ippul.

O segundo plano aborda as ciclovias, sendo 44 km já executados ou em andamento para uma previsão de 400 km necessários. Para isso, foi feita a projeção e mapeamento de todos os pontos críticos onde podem ser implantadas e interligadas as novas ciclovias. Outro ponto destacado foi em relação ao tráfego de pedestres. “Considerando, principalmente, o envelhecimento da população, o perfil mostra que a população idosa atingirá grande proporção nos próximos anos. Assim, os passeios e a segurança do pedestre ganham muita relevância para o futuro de Londrina”, explicou Felismino.

Em relação ao transporte motorizado individual, o plano propõe um caderno de obras viárias que contribuem para os modais de forma geral. “Eles identificaram 66 gargalos no sistema viário da cidade, que ocasionam perda de tempo, atrasos, congestionamento ou deslocamentos improdutivos. O prejuízo que Londrina tem todos os anos também foi calculado, cerca de R$30 milhões ao ano. Esse caderno propõe obras para resolver essas questões, incluindo duplicações, ampliações, construção de viadutos e todo tipo de obra viária”, complementou o presidente do Ippul.

Por fim, o relatório do Plano de Mobilidade Urbana destaca o fortalecimento do Ippul como órgão técnico responsável pelas políticas urbanas de mobilidade. “O último plano visa fortalecer o Ippul e, ao mesmo tempo, a participação social nesse processo, com uma série de indicações que já foram inseridas no Plano Diretor. Reforça também o papel do conselho municipal, da democracia participativa; e indica um sistema de informação para os cidadãos utilizarem, contendo todas as questões de mobilidade da cidade. Com esse sistema, o pedestre, ciclista, motorista ou usuário do transporte público terá todos os elementos necessários ao seu alcance”, antecipou Felismino.

A apresentação final do Plano de Mobilidade Urbana será realizada no auditório do Ippul, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 570.

NCPML