Plano Municipal de Políticas para as Pessoas Idosas é aprovado pelo CMDI

Referente ao período 2022-2025, documento tem o propósito de nortear as ações municipais de atendimento aos idosos; dentre as diversas propostas, estão elencadas ações intersetoriais e transversais

Publicado em janeiro, o novo Plano Municipal de Políticas para as Pessoas Idosas (2022-2025) inclui importantes diretrizes para a realização de ações por parte da administração municipal, definindo prioridades de acordo com a realidade local, com a participação de diversas secretarias e órgãos.

O documento foi elaborado pela Secretaria Municipal do Idoso (SMI) e Comissão para a Efetivação dos Direitos da Pessoa Idosa, do CMDI, tendo como base as propostas aprovadas na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina. Além disso, fundamenta-se na análise diagnóstica da Política Municipal de Atendimento às Pessoas Idosas no Município, levando em consideração a avaliação das iniciativas apresentadas no Plano Plurianual (PPA) 2018-2022, bem como as demandas atuais desta população apresentadas durante elaboração do Plano Plurianual (2022-2025).

No capítulo 6 do Plano, estão elencadas as propostas de ação, divididas pelos seguintes eixos temáticos: Promoção e Garantia de Direitos e Enfrentamento à Violência; Saúde e Bem-estar; Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Habitação, Urbanismo e Mobilidade Urbana; Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social; e Participação e Controle Social.

Dentre as principais ações presentes no documento destacam-se o aumento de vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e na Casa Dia, assim como a construção de unidades habitacionais para idosos. Também estão previstas diversas iniciativas transversais, incluindo a ampliação do número de equipes multidisciplinares e de profissionais de saúde para o atendimento à pessoa idosa, entre outras.

A secretária municipal do Idoso, Andrea Danelon, ressaltou que a defesa e garantia dos direitos das pessoas idosas são de responsabilidade compartilhada entre a sociedade e o Poder Público. “Por essa razão, é necessário ampliar e fortalecer os instrumentos que viabilizam a atuação conjunta e a cooperação mútua entre os diferentes atores elencados na legislação e normativas vigentes”, disse.

Danelon também destacou o trabalho dos servidores Michel Nakad, Luciana Alvarez e Rosangela Teruel, que participaram ativamente da construção do Plano.

Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Dácio Villar, é essencial que o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas 2022-2025 seja divulgado. “É preciso que o público-alvo do Plano possa tomar conhecimento acerca de seu conteúdo, com condições de acompanhar e fiscalizar a execução das ações, programas e projetos de acordo com as prioridades estabelecidas”, afirmou.

Elaboração

O Plano Municipal de Políticas para as Pessoas Idosas (2022-2025) foi elaborado entre agosto e dezembro de 2021, pela SMI e a Comissão para a Efetivação dos Direitos da Pessoa Idosa, do CMDI, aprovado em sua reunião plenária realizada em 13 de janeiro de 2022.

Entre os objetivos do Plano está subsidiar os gestores na elaboração, implantação e avaliação de políticas públicas, tais como a ampliação da oferta de serviços existentes e/ou criação de novos serviços e equipamentos, demonstrando o compromisso do Município com a população idosa.

A assessora técnica da Secretaria Municipal do Idoso, Luciana Alvarez, destacou que o documento visa valorizar as ações existentes e nortear o desenvolvimento de iniciativas prioritárias voltadas ao atendimento das necessidades das pessoas idosas. “O contexto da pandemia acirrou ainda mais os problemas relativos à população idosa, como o isolamento social. Isso se soma à tendência geral de rápido envelhecimento da população brasileira, que também é observada em Londrina. Por isso, é importante discutir ações que garantam a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas idosas, principalmente as mais vulneráveis, mantendo a tradição que Londrina possui de cuidado e atenção com esse público”, ponderou.

O documento completo pode ser acessado neste link.