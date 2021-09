Plataforma federal oferece curso da Brigada da Pandemia criado em Londrina

Capacitação foi elaborada pela Prefeitura de Londrina, primeira do Paraná a firmar parceria com a Escola Nacional de Administração Pública

Estão abertas as inscrições para o curso “Brigada da Pandemia da Covid-19: Retorno Seguro às Aulas Presenciais”, relançado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), instituição vinculada ao Ministério da Economia. O curso foi ofertado, originalmente, pela Escola de Governo da Prefeitura de Londrina, elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) e o site da Enap já registrou 179 inscrições.

Para se inscrever, basta acessar a página da entidade e preencher as informações requeridas. Com carga horária total de 30 horas, o curso é aberto ao público em geral.

Esta é a primeira capacitação do estado do Paraná ofertada na plataforma da Enap, por meio de uma parceria firmada da Prefeitura de Londrina com a entidade. O acordo, anunciado no início de agosto, foi firmado pelo secretário municipal de Governo, Alex Canziani, junto ao presidente da Enap, Diogo Costa.

Segundo o secretário de Governo, a inclusão do curso da Brigada da Pandemia Covid-19 pela Enap mostra a determinação da administração do prefeito Marcelo Belinati em levar as ações da Escola de Governo a cada vez mais pessoas. “Essa é uma parceria recente que já está dando frutos. Nossa expectativa é que vários outros cursos serão oferecidos, mas sabemos o quanto este é extremamente atual, e que será muito útil a outros municípios”, afirmou.

Canziani citou que a Escola de Governo PML também é parceira da Escola de Gestão do Paraná (EGP), e pretende ampliar ainda mais seu alcance e atuação. “Outros municípios têm demonstrado interesse em partilhar desse trabalho. Para acompanhar esse crescimento, mudamos a Escola de Governo para um espaço maior e mais adequado, e adquirimos novos equipamentos. Recentemente, entregamos o 10.000° certificado no período de seis meses, o que é um recorde histórico”, disse.

De acordo com o coordenador-geral de Produção de Web (em exercício) da Diretoria de Desenvolvimento Profissional da Enap, Danilo Santana, a Escola Virtual de Governo da Enap possui 75 parceiros de conteúdo, localizados em diferentes esferas e poderes da Administração Pública. “Do estado do Paraná, não temos outra prefeitura além de Londrina. E dentre esses parceiros, estão o Tribunal de Contas da União, Associação Brasileira de Inteligência, Banco Central e também instituições internacionais, como o Instituto Superior de Administração Pública de Moçambique”, disse.

O portal oferece, atualmente, 305 cursos divididos em 26 áreas temáticas. “Entre os usuários, temos servidores públicos e demais interessados, do Brasil ou exterior. A grande maioria dos cursos é aberta ao público em geral, e todos são gratuitos”, complementou o coordenador da Enap.

Conteúdo

A capacitação sobre a Brigada da Pandemia registrou, em 2020, 1.028 inscritos nas turmas voltadas aos professores, funcionários e comunidade escolar. Neste ano, o curso foi remodelado e aberto ao público em geral, e contou com outros 387 inscritos.

Segundo a gerente de Formação Continuada da SME, Viviane Perez Barbosa, o objetivo principal do curso era oferecer subsídios às equipes de Brigada da Pandemia, que são responsáveis por planejar e acompanhar os protocolos sanitários e de saúde dentro das unidades escolares. “O curso norteia a construção dos planos de biossegurança, pensados no retorno das aulas presenciais, e estabelece diretrizes para organizar a rotina escolar. Em cada um dos quatro módulos, apresentamos essas diretrizes e quais as ações que precisam ser incorporadas no dia a dia da escola”, explicou.

A gerente de Formação Continuada da SME afirmou que a equipe que elaborou o curso está feliz e satisfeita por saber que a capacitação foi disponibilizada na Enap, com alcance nacional e internacional. “É indiscutível a alegria que estamos sentindo. Saber que um curso feito para atender uma necessidade local e imediata tomou uma proporção tão grande, e que poderá contribuir com vários municípios brasileiros, é muito gratificante e nos dá certeza do valor e da grandeza do trabalho desenvolvido em Londrina”, finalizou.

NCPML