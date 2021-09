População do Jardim Leonor recebe Pronto Atendimento reconstruído e ampliado

Prefeitura de Londrina investiu cerca de R$ 1.000.000,00 em obras que melhorarão o atendimento médico para a população da região oeste de Londrina

Os moradores da região oeste de Londrina estão comemorando a entrega oficial do Pronto Atendimento (PA) Adão Pinto Rosa, do Jardim Leonor. O serviço de urgência e emergência 24h, da região oeste, foi reconstruído e ampliado pela administração do prefeito Marcelo Belinati, que entregou as obras à população ontem (20). O PA do Jardim Leonor fica na Rua Aroeira, 284 e volta a atender ao público a partir de hoje (21).

A edificação original foi inaugurada em 1979, sendo reformada em agosto de 2003. Desde então, o local não havia recebido nenhuma reforma significativa, passando apenas por reparos para a manutenção e adaptação das salas durante os últimos 18 anos. Isso ocasionou uma série de problema estruturais e nas instalações elétricas e hidráulicas, e na climatização dos ambientes.

Agora, com a reconstrução e ampliação, foi possível consertar todos esses problemas e transformar o PA do Leonor em um novo espaço. Segundo o prefeito, o Pronto Atendimento do Leonor funcionava como se fosse uma UPA da região oeste, atendendo a população de várias localidades de Londrina. “Agora, além de totalmente reformado, ele foi ampliado. Aqui funcionava um posto de saúde. Nós construímos um posto de saúde novo e onde ele era, nós utilizamos o espaço para aumentar e ampliar o Pronto Atendimento. Está totalmente reconstruído, com móveis e equipamentos novos e mais funcionários contratados, o que vai possibilitar termos capacidade para atender aproximadamente 400 pessoas por dia”, disse Marcelo Belinati.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da qual o prefeito se referiu é a UBS do Jardim Santa Rita, que fica na Ângelo Gaioto, 100, no Santa Rita I. Ela foi inaugurada em 7 de agosto de 2020, para atender uma área de abrangência de cerca de 15 mil pessoas.

Com o investimento de R$ 937.791,29 advindos dos cofres municipais e de uma parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS), foi possível fazer uma sala de classificação de risco ao lado da recepção; salas para coordenação, administração, supervisão de enfermagem; rouparia; farmácia; quatro consultórios; espaço para pós-consulta com sala para encaminhamentos; e enfermarias feminina e masculina.

Além disso, há salas para isolamento de doenças infecciosas; sala para internação; procedimentos; inalação; hidratação; supervisão; vacina; para eletrocardiograma e sala para atendimentos de emergência. São 1.089,77 m² de área construída, com tudo que há de mais moderno, com aparelhos de ar condicionado nos ambientes e novos móveis e equipamentos médico-hospitalares.

O espaço completo recebeu atenção nas adequações de pisos, paredes, telhas e calhas, novas esquadrias, portas e janelas, pintura, sinalização e comunicação visual. Agora, os banheiros femininos e masculinos são adaptados para as pessoas com deficiência, assim como há piso tátil em todo o entorno da unidade de saúde e as instalações elétricas e hidráulicas foram todas revitalizadas.

Para o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, essa obra é uma conquista grande para todas da região oeste. “É um Pronto Atendimento com escala médica 24 horas por dia, que atende qualquer cidadão de Londrina, de forma semelhante aos atendimentos realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). A única diferença é que o PA Leonor não conta com ortopedista. Mas, tenho certeza de que o PA Leonor ajudará nesse momento, em que observamos um aumento na procura pelos demais serviços de saúde”, esclareceu Machado.

Para atender a demanda que dobrou de tamanho, a Prefeitura de Londrina contratou 22 novos profissionais. Entre eles 16 são auxiliares de enfermagem, quatro enfermeiros e dois assistentes de gestão em serviços de saúde. Ao todo, O Pronto Atendimento Adão Pinto Rosa terá cerca de 100 profissionais da saúde.

A coordenadora do PA Leonor, Sônia Martins, agradeceu ao prefeito Marcelo Belinati pela atenção dada para a saúde de Londrina e disse que se surpreendeu com sua gestão. “Estamos muito felizes em saber que agora temos um lugar bom para trabalhar. No dia da eleição, o Marcelo disse que queria mudar a cara de Londrina e, hoje, eu tenho muita admiração por ele e por tudo que ele tem feito pela nossa cidade. O PA do Jardim Leonor ficou muito lindo”, disse.

A deputada federal, Luísa Canziani, esteve no local e parabenizou o prefeito e o secretário de saúde, pelos trabalhos que eles vêm realizando em Londrina. “É uma alegria poder participar desse dia histórico para nossa cidade e, principalmente, para a população que mais precisa, a medida em que temos aqui a reforma do PA do Leonor. Para que ela pudesse acontecer, muita gente trabalhou e se dedicou muito. Esses momentos demonstram o compromisso e o comprometimento do prefeito Marcelo Belinati e do secretário de Saúde, Felippe com a nossa cidade”, acredita a deputada federal.

A moradora do bairro há 27 anos e locutora, Cleusa Almeida, contou que acompanhou a obra de perto, pois sempre que tinha a oportunidade passava pelo local para ver o que estava sendo feito. “Quando passava aqui em frente, achava tão legal que estava sendo reformado e quem mora aqui perto, acompanhou o trabalho e acredito que vai valorizar muito isso, porque sabe o trabalho que deu e o valor que custou. Antes, em dia de chuva tinha muita goteira e a gente não tinha conforto. Agora, você tem até ar condicionado. Quando a gente passar mal, pelo menos vamos ter conforto. O povo ganhou um posto de saúde chique. Agora, tem que valorizar e cuidar”, lembrou a moradora do bairro.

Homenageado

O Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor leva o nome do sr. Adão Pinto Rosa conforme a Lei Municipal n.º 12.885. Ele faleceu em 4 de novembro 2018 e era conhecido na comunidade pelos trabalhos que realizou na Pastoral da Saúde da Igreja São José Operário e pela sua banca de Jornais e Revista, que manteve durante 30 anos, no Calçadão de Londrina. Sr. Adão foi um homem altruísta que realizou diversas ações cristãs, dando gratuitamente lanches e conforto aos pacientes da UPA do Jardim do Sol e no Pronto Atendimento de Saúde 24 horas do Jardim Leonor.

Sua esposa, Maria Aparecida Zanoti Rosa, esteve na entrega das obras de reconstrução do PA do Jardim Leonor, e contou que estava feliz em ver o espaço bonito, revitalizado e pronto para o uso da comunidade. Segundo ela, O PA do Leonor foi o local utilizado diversas vezes pelo seu esposo, durante o período em que ele ficou doente, e por ela mesma. “Estou muito feliz em ver essa obra como ficou. É muito bom para quem mora aqui no bairro poder contar com um lugar desses. Já usei bastante o serviço daqui. Acredito que vai desafogar um pouco o atendimento lá na UPA do Jardim do Sol. Era tudo que a gente precisava”, disse Rosa.

Compareceram a entrega das obras o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; os secretários de Agricultura e Abastecimento, Regis Choucino; de Governo, Alex Canziani; de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada; o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido; os vereadores Matheus Thum e Ailton Nantes; o presidente da Associação de Moradores de Bairro, Nilson de Paula, e a coordenadora do Conselho de Saúde da Região Oeste, Juvira Cordeiro, além de profissionais de saúde e membros da comunidade local. O renomado locutor de rodeios Marco Brasil também prestigiou a entrega do novo PA do Leonor.

