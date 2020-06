Portal da Transparência abre área exclusiva sobre Covid-19

População encontrará, em um único lugar, todas as informações sobre as receitas e despesas do Município e processos para o combate à pandemia

Para garantir ainda mais informação e transparência para a população, a Prefeitura de Londrina, por meio da Controladoria-Geral do Município disponibilizou uma nova área no Portal da Transparência para tratar exclusivamente sobre a Covid-19. A área contempla as receitas e despesas, os processos licitatórios, as legislações da área e outras informações referentes ao enfrentamento da pandemia em Londrina. Para saber tudo o que o município tem feito e os recursos recebidos e aplicados durante esse período, o cidadão poderá acessar o link https://www.londrina.pr.gov.br/covid-19.

Segundo o controlador-geral do Município, Newton Hideki Tanimura, o objetivo é oportunizar ao cidadão, em um único local, todas as informações que deseja sobre o combate à pandemia no município de Londrina. Isso porque, já há uma página específica sobre o coronavírus no Portal do Município, com a legislação, a relação dos processos licitatórios, entre outras informações. “Nós ‘linkamos’ tudo e a empresa responsável pelo sistema de gestão disponibilizou o banco de dados do sistema para efeito de consulta. Esperamos melhorar mais a transparência das ações da Prefeitura, para que a população possa conhecer e baixar as planilhas em formatos editáveis. A partir dessa planilha, o cidadão pode fazer as análises que entender interessante e, se quiser, desejar e necessitar fazer questionamentos por meio da Ouvidora-geral do Município”, explicou.

Com a área exclusiva, há várias opções de consulta. Basta preencher os campos de buscas de acordo com a sua necessidade. É possível selecionar dados sobre os recursos financeiros recebidos e aplicados por entidade, ou seja, pela administração direta, autárquica ou fundacional (por exemplo, pelo Fundo Municipal de Saúde ou pelos órgãos da Prefeitura como um todo) e durante o período do ano pretendido como, por exemplo, de março até o momento. O cidadão também pode exportar as informações para diversos formatos, entre eles de texto (Doc), PDF ou para planilhas do Excell.

De acordo com os dados obtidos na nova área do Portal da Transparência é possível saber, por exemplo, quanto a Prefeitura de Londrina recebeu, de março deste ano até o momento, pelo governo federal, para ajudar no combate à pandemia. Até agora, foram pouco mais de R$ 19 milhões. Já o Fundo Municipal de Saúde recebeu R$ 37 milhões, que foram investidos em diversas itens, como materiais hospitalares, de proteção e segurança individual, e para laboratórios. “As pessoas podem saber quanto foi investido até agora e onde, porque as informações estão disponíveis para a consulta. São mais de 90 páginas de resultados somente das despesas empenhadas no exercício deste ano, pela Prefeitura em todas as secretarias municipais”, lembrou o controlador-geral.

O projeto contou com a ajuda de todos os órgãos e entidades alimentando os dados no sistema e da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT) sob a orientação da Controladoria-Geral do Município. Há mais de uma semana, todos têm realizado testes junto à empresa contratada para a elaboração do portal, a fim de aprimorar e facilitar cada vez mais as buscas e os acessos aos links. A intenção é que a área exclusiva seja atualizada constantemente. Para isso, no momento, os técnicos trabalham para a disponibilização dos contratos e das atas de registro de preços, além das informações já registradas. A elaboração do portal contou com a análise de boas práticas de outras entidades públicas, CONACI, e ainda seguiu as recomendações e orientações vindas dos órgãos de controle e da Gestão Pública do Estado do Paraná, além de outros órgãos públicos.

NCPML