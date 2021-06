PR-445 – Deputado Cobra Repórter solicita melhorias no trecho entre Bela Vista do Paraíso e Distrito da Warta

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou um requerimento, na segunda-feira (07), na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando a implantação de acostamentos, a realização de recape asfáltico, com pintura de faixas na pista, a colocação de sinalização e demais melhorias para a PR-445, no trecho entre Bela Vista do Paraíso e o Distrito da Warta, no município de Londrina.

O deputado atendeu ao pedido dos vereadores de Bela Vista do Paraíso, do prefeito de Bela Vista e de prefeitos e lideranças da região, que há tempos solicitam as melhorias. Na segunda (7), o deputado se reuniu com os vereadores na Câmara Municipal de Bela Vista.

O requerimento foi endereçado ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná, Fernando Furiatti. “Eu mesmo passei, recentemente, por este trecho e constatei o perigo! Esta parte da rodovia que me refiro está em péssimas condições. Peço ao Governo do Estado que promova melhorias urgentes a fim de evitar acidentes no local”, justificou o deputado Cobra Repórter.