Praça da Bandeira sedia a Feira Popular do Livro até dia 30 de abril

Realizada em parceria com a Biblioteca Pública Municipal, a feira funciona todos os dias, das 8h às 20h; o preço dos livros comercializados varia de 10 a 20 reais

Está sendo realizada em Londrina a Feira Popular do Livro. Instalada na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira), na Avenida Paraná, a feira tem parceria com a Biblioteca Pública Municipal “Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza”. A Feira Popular do Livro abre diariamente, das 8h às 20h, e ficará na cidade até o próximo sábado, 30 de abril.

Os livros estão sendo comercializados com preços que variam de 10 a 20 reais; e é organizada pela empresa Feira Popular Comercio de Livros. A Feira também faz parte das comemorações nacionais do Dia do Livro Infantil, celebrado segunda-feira (18) e do Dia Mundial do Livro, instituído em 23 de abril.

No evento, há um espaço exclusivo para que as Bibliotecas Públicas de Londrina façam a divulgação dos seus serviços, a fim de ampliar os atendimentos oferecidos à população da cidade.

De acordo com a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo, a feira tem como objetivo promover a aquisição de livros com preços populares. “Essa é uma iniciativa que visa fomentar e incentivar a cadeia produtiva, popularizar e democratizar o acesso ao livro e a leitura. Além de instigar a formação de leitores críticos e reflexivos”, disse.

E a Feira Popular Comercio de Livros fará a doação de 200 obras literárias para o acervo das Bibliotecas Públicas de Londrina. “Isso será de grande importância, pois contribuirá para a ampliação e atualização do acervo da cidade, possibilitando o acesso da população a títulos novos e variados. E, também, colabora para termos uma cidade leitora”, acrescentou a diretora da SMC.

Marcelo Cordero/NCPML