Praça do jardim Vale Azul é revitalizada

Entrega das obras de melhoria foi ontem; o trabalho integra o Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos

A região sul da cidade acaba de ganhar mais um espaço ideal para o lazer e atividade física, apto a ser utilizado pela comunidade após o período de pandemia. Revitalizada pela Prefeitura de Londrina, a praça do jardim Vale Azul – situada entre as ruas Jacira Messias Leama, Maria Conceição Moreira e Lindaura Vasquez de Souza – recebeu uma série de melhorias. A entrega das obras foi feita pelo prefeito Marcelo Belinati ontem, 11.

A ação envolveu a modernização da iluminação pública, com a implantação de seis pontos de LED no local, além da substituição de 11 luminárias convencionais nas vias do entorno. As ruas vizinhas também contaram com a demarcação de nova sinalização de trânsito, oferecendo mais segurança a motoristas e pedestres.

A iniciativa incluiu a manutenção da academia ao ar livre, assim como a instalação de parque infantil para as crianças e a colocação de traves de futebol. Outras benfeitorias realizadas foram a fixação de bancos, mesas e lixeiras, o plantio de grama e a poda de árvores e, ainda, a pintura do meio-fio.

Desenvolvido por meio de força-tarefa que reuniu a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), as secretarias de Obras e do Ambiente, a Sercomtel Iluminação e a Fundação de Esportes (FEL), o trabalho integra o Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos. Desde que entrou em vigor, em 2018, a atividade já contemplou 277 áreas em todas as regiões de Londrina.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU