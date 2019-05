Praça no Bandeirantes se prepara para receber Arena Multiuso

A Praça central do Jardim Bandeirantes esta se preparando para receber em breve, uma arena esportiva.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), em parceria o Governo do Paraná está instalando algumas arenas multiuso em toda a cidade. Esse projeto, que começou no ano passado, está possibilitando a construção de oito unidades em Londrina, contemplando todas as regiões do município. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 2,4 milhões, com recursos da Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná (SEET). A maioria dos espaços já está sendo concluída e todas as unidades devem ser inauguradas ainda no primeiro semestre de 2019.

O deputado estadual Tiago Amaral (foto) foi o responsável pela emenda parlamentar que garantiu a instalação desse projeto no bairro.

"É um dos recursos mais importantes que a gente destinou na área esportiva e do convívio social. Conversando com moradores e com representantes da SABBI, vimos a necessidade de devolver um ambiente agradável para a Praça, e esse projeto vai trazer um novo espaço social para os moradores", explica Tiago.

Os serviços de construção das Arenas Multiuso são executados por uma empresa contratada pelo governo estadual. Como contrapartida, a Prefeitura de Londrina faz a cessão dos terrenos e realiza a preparação do solo com base cimentada e manta asfáltica para receber os equipamentos.

"A obra já começou a ser feita. Foram retiradas as árvores, realocados alguns postes e feita a terraplenagem. Dentre algumas semanas, a população poderá utilizar esse espaço", conclui o deputado.

Segundo o presidente da FEL, Fernando Madureira, as Arenas Multiuso democratizam o acesso a locais para práticas esportivas e de lazer, trazendo mais alternativas de diversão e proporcionando qualidade de vida à comunidade. “Após o término das instalações, a intenção é disponibilizar estagiários da FEL para acompanhar o funcionamento das unidades e orientar os usuários das arenas. A previsão é que cerca de 200 pessoas frequentem cada equipamento. Outro objetivo é promover eventos para divulgar e movimentar as arenas, fazendo o bom uso e a valorização do espaço público”, ressaltou.

A arena no Bandeirantes será uma das mais completas da cidade, com campo, miniquadra de basquete e pista de skate.

Confira a entrevista completa: