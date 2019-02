Prazo final do IPTU 2019 vence na semana que vem

Pagamentos à vista dão direito a 10% de desconto nesse exercício e mais para 2020; boletos podem ser emitidos no sistema online da Prefeitura

Restam poucos dias para o vencimento do prazo final de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019. Os contribuintes de Londrina terão até a próxima sexta-feira (15) para saldar o boleto bancário. Quem por algum motivo não recebeu o documento em sua residência, pode emitir a 2ª via do carnê do IPTU no sistema online da Prefeitura, pelo endereço www.londrina.pr.gov.br . Os interessados devem clicar no banner IPTU 2019 que fica no menu do lado direito da página principal. É preciso apenas informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a inscrição imobiliária do imóvel.

O secretário municipal de Fazenda em exercício, Esdras Dias da Costa, salientou que os pagamentos realizados à vista, dentro do prazo, dão direito a 10% de desconto no IPTU, além de garantir mais 1% de desconto para o ano seguinte, caso o munícipe opte por pagar dessa forma novamente. “Ou seja, quem pagar à vista agora em 2019, terá 11% de desconto em 2020. Quase 80 mil pessoas já estão podendo aproveitar os 11% de desconto em 2019. Vale lembrar que após o vencimento final, o atraso no IPTU gera juro de 1% ao mês e multa fixa de 2%”, disse.

Outra opção é parcelar os pagamentos em até 11 vezes, com parcela mínima de R$50,00. O carnê do IPTU 2019 vem em documento único, incluindo opção de boleto à vista ou das 11 parcelas. Além disso, já traz a cobrança da taxa de coleta de lixo.

Para este segundo vencimento do IPTU, a Secretaria Municipal de Fazenda enviou pelos Correios 150.239 boletos. No primeiro vencimento, que ocorreu em 25 de janeiro, foram gerados 102.032 boletos.

Praça de Atendimento

Fica localizada no piso térreo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635. Os atendimentos estão sendo feitos das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Neste local, os contribuintes poderão retirar o boleto bancário do IPTU presencialmente, caso prefiram, e tirar suas dúvidas. Quem por algum motivo não receber o boleto em sua residência deverá primeiramente consultar o sistema online de IPTU.

A Fazenda também disponibiliza três postos descentralizados de atendimento. De segunda a sábado, no Londrina Norte Shopping, na Rua Américo Deolindo Garla, 224, Jardim Pacaembu (10h às 21h); e no Shopping Boulevard, na Avenida Theodoro Victoreli, 150, região leste (10h às 21h). E de segunda a sexta, no Shopping Armazém da Moda, na Avenida Tiradentes, 1.411 – Loja 149, Jardim Shangri-la, região oeste (9h às 17h).