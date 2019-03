Prazo para recadastrar cadeiras cativas do Café encerra hoje (1º)

Lista completa de pessoas físicas e jurídicas com direito de uso no estádio está no link http://bit.ly/CadeiraCativaFEL

Encerra nesta sexta-feira (1º) o prazo para recadastramento de cadeiras cativas e box de estacionamento do Estádio do Café. Os titulares, ou seus representantes, devem comparecer na sede da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), para atualizar os dados cadastrais e regularizar as pendências de pagamento. O recadastramento é feito na Gerência Administrativa da FEL, que fica na Rua Gomes Carneiro, 315, sala 19, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12 às 17h30.

O titular pessoa física deve apresentar vias originais e cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), junto com comprovante de residência recente, que esteja em seu nome. Para pessoa jurídica, a documentação inclui originais e cópias do contrato social, constando a última alteração, CPF e RG do representante legal, mais comprovante de residência em nome da empresa, e que tenha sido emitido recentemente.

Caso o titular não possa comparecer, além dos documentos citados acima, seu representante deverá apresentar procuração simples ou autorização do titular do direito de uso, com firma reconhecida.

A gerente administrativa da FEL, Louíse Bouzani, lembrou que, além dos documentos referentes ao direito de uso, os titulares também precisam regularizar as taxas de anuidade que porventura estejam pendentes. “Sem a quitação desses valores, o recadastramento não será realizado. E, com o fim deste prazo hoje (1º), a listagem de titulares que não fizeram o recadastramento será encaminhada à Procuradoria-Geral, para que sejam iniciadas as medidas de cobrança e reintegração do direito de uso para a FEL”, frisou.

Os nomes de aproximadamente 3.500 titulares das cadeiras cativas está disponível na página da FEL, no Portal da Prefeitura. O link direto para acesso é http://bit.ly/CadeiraCativaFEL . Em caso de dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com a Gerência Administrativa da FEL, pelos telefones 3372-9109, 3372-9110 ou 3372-9111.

Juliana Gonçalves/NCPML