Prefeito anuncia mais de R$ 102 milhões em investimentos e obras na Educação

Recurso será utilizado para a construção de 13 novos prédios da educação, reformas de todas as escolas, instalação de parquinhos infantis para os alunos e em compra de mais equipamentos

Melhorar as condições de trabalhos dos professores, o ensino e a aprendizagem dos alunos da rede municipal de educação de Londrina sempre foi uma das prioridades da gestão do prefeito Marcelo Belinati. Pensando nisso, ontem (8), o prefeito e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, anunciaram um pacote no valor de R$ 102.262.216,44 em obras e investimentos para todas as 180 unidades da rede municipal. O anúncio foi feito durante 1º Encontro de Gestores da Rede Municipal de Educação de 2022, realizado no Teatro Marista.

O montante já começou a ser aplicado este ano e seguirá durante 2023. “Quando assumi a Prefeitura, em 2017, percebi que teria um grande desafio na educação, que era a parte estrutural das nossas escolas, para que pudéssemos dar mais conforto para os alunos e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação. Já fizemos um grande trabalho, mas ainda tem muito a ser feito, como a pintura, a troca de piso e do gradil, e as manutenções em todas as escolas municipais. Mas, tudo que estiver ao meu alcance para melhorar a educação, eu farei”, disse Marcelo Belinati.

Construções

Do valor total de R$ 102.262.216,44, serão aplicados R$ 61.116.888,40 em obras de construção de 12 novas unidades educacionais e em duas novas quadras esportivas escolares. “De 2017 a 2021 investimos R$ 54 milhões em construções de salas de aulas e em ampliações de novas escolas. Em apenas dois anos, vamos para um investimento de R$ 102 milhões, onde teremos feito mais de 25 novas escolas municipais, até o final de 2023. É um investimento que eu desconheço em qualquer cidade do Brasil”, afirmou a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

Entre as construções, estão 12 novas escolas e duas novas quadras esportivas. São elas: a Escola Municipal San Izidro e a quadra da Escola Vilma Romero (em andamento); Centro Municipal de Educação Infantil Santo André; Escola Municipal Campo, Trabalho e Saber; Escola Municipal José Hosken De Novaes; Escola Municipal Mábio Palhano; Escola Municipal Carlos Zewe; Escola Municipal Nina Gardemann; Escola Municipal Francisco Pereira; Escola Municipal Hikoma Udihara; Escola Municipal Machado De Assis; Escola Municipal Suely Ideriha; a quadra da Escola Municipal Sônia Parreira; e a Escola Municipal Carlos Kraemer que está em fase de licitação. “Algumas são escolas de madeira que serão reconstruídas em alvenaria”, detalhou a secretária.

Manutenções

Além de novas construções, o montante de R$ 26,3 milhões será aplicado na troca do cercamento (gradil) de todas as escolas e CMEIs (R$ 2.139.251,78); troca dos pisos cerâmicos por granilite, que tem uma durabilidade maior e resistência (R$ 3.261.458,90); pintura interna, externa e das quadras esportivas das unidades de educação (R$ 5.909.843,20); para outras manutenções e adequações às normas do Corpo de Bombeiros (R$ 7 milhões) e em reformas nas instituições filantrópicas que são parceiras da Prefeitura (R$ 8 milhões). Esses últimos trabalhos já estão em andamento e devem ser concluídos até o final de julho deste ano.

Em comparação com o ano anterior, o Poder Público Municipal investirá o equivalente a seis vezes mais do que o aplicado em 2021. Isso porque, naquele ano, a Prefeitura investiu R$ 4,1 milhões em um contrato de manutenção das unidades escolares. Já em 2022 e 2023, este valor aumentará para R$ 26,3 milhões.

Equipamentos

Além disso, outros R$ 14.945.328,04 serão utilizados para compra de equipamentos, sendo R$ 10.402.368,88 para novos computadores e R$ 4.542.959,16 para a compra e instalação de parquinhos infantis. O próximo passo a ser estudado são projetos para a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais.

Contratação de professores

Durante o primeiro encontro presencial dos gestores municipais da Educação, o prefeito e a secretária de Educação também anunciaram autorização para a contratação de 100 professores de apoio e a realização de um concurso público para professores da rede municipal de ensino, com carga horária de 30 horas semanais, a ser realizado ainda este ano.

Já a deputada federal Luísa Canziani, anunciou o repasse de recursos federais no valor de R$ 2 milhões para a compra de tablets a serem utilizados nas aulas ministradas nas escolas da zona rural de Londrina. “Essa é uma administração que coloca a educação em primeiro lugar, principalmente daqueles que mais precisam, por isso meu reconhecimento pela liderança, empenho e dedicação do prefeito Marcelo Belinati”, disse a deputada federal.

Estiveram presentes no anúncio, o vice-prefeito, João Mendonça; a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes; o secretário de Gestão Pública, Fabio Cavazotti; os vereadores Matheus Thum, Flávia Cabral, Eduardo Tominaga e Jairo Tamura; os presidentes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, Fábio Molin; do0 Conselho Municipal de Educação (CMEL), João Marcos Machuca de Lima e a presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de Londrina (CACS/FUNDEB), Ana Cristina Pialarice Giordano.

Após os pronunciamentos, os diretores e coordenadoras participaram da palestra com o professor e diretor da Laffranchi Inteligência Empresarial, Renan Laffranchi, sobre o tema: “A liderança que inspira e promove bons resultados”. Ele é formado em Marketing, pela Universidade Norte do Paraná, e especialista em Estratégia Empresarial e Empreendedorismo (pela mesma instituição) e em Gestão do Processos de Vendas, pela Faculdades da Indústria (Curitiba).

Balanço de 2017 até 2022

Desde 2017, quando assumiu a gestão municipal, o prefeito Marcelo Belinati já construiu 14 novos prédios para a educação municipal de Londrina, além de 64 novas salas de aulas em 16 escolas. Para tanto, foram aplicados R$ 54.411.972,09. Somando os investimentos anunciados ontem (8), chega-se a soma de R$ 156.674.188,53 aplicados na infraestrutura da educação municipal. “Meu sonho, em 2017, era reconstruir todas as escolas de madeira da rede municipal, que estavam em uma situação difícil. Se esse trabalho não parar, vamos ter uma infraestrutura adequada para atender as nossas crianças e nossos professores”, contou o prefeito.

Foram construídas, desde então, a nova sede da Secretaria Municipal de Educação, as Escolas Municipais Joaquim Pereira Mendes; Roberto Alves Lima Júnior; Edmundo Odebrechet (construção de novo prédio); América Sabino (construção de novo prédio); Francisco Aquino (construção de novo prédio); Machado de Assis (construção de novo prédio); Centros Municipais de Educação (CMEIs) Aparecido Norato Claro e o Dirce de Almeida B. Baptista; Centros de Educação Infantil filantrópicos (CEIs) Kátia Mª Garcia Killner; Maria Inês Vieira Lozano; Najib Abudi Filho; Pastora Samira Janene e Simeire Rozimar C. Barbosa.

Com relação as salas de aulas, receberam ampliação de seus espaços físicos as seguintes unidades escolares: Escola Municipal Carlos Kraemer; Cecílila Hermínia; Francisco Pereira; Ignez Corso; José Gasparini; Jovita Kaiser; Mábio Gonçalves; Maria Carmelita Vilela; Moacyr Teixeira; Neman Sahyun; Ruth Ferreira e Vilma Romero; além dos CMEIs Carolina Benedita; Irmã Maria Nívea e Water Okano; e o CEI filantrópico Nossa Senhora do Carmo.

Ana Paula Hedler e Juliana Gonçalves/NCPML