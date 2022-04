Prefeito e governador participam de lançamento de projeto de inovação no agro

Planejamento foi elaborado por diferentes instituições e visa promover o desenvolvimento do setor de food techs em Londrina; objetivo é integrar tecnologia de ponta à produção de alimentos

Ontem (7), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, compareceram à Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina 2022), para o lançamento de um projeto estratégico no âmbito do Polo de Inovação Agropecuária de Londrina. Também estiveram presentes diversas autoridades locais e estaduais (confira lista abaixo).

Voltada ao desenvolvimento do setor de food tech, a iniciativa foi elaborada em conjunto entre diferentes instituições, incluindo a Sociedade Rural do Paraná (SRP), Governança Agrovalley e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e conta com apoio do Governo Estadual.

Ao todo, o planejamento contempla 60 ações, que serão trabalhadas dentro de seis objetivos principais: gerar novas empresas de base tecnológica e startups no setor do agronegócio; acelerar o crescimento das empresas inovadoras no setor do agronegócio; atrair empresas inovadoras de outros ecossistemas; aumentar o índice de maturidade do ecossistema de inovação agro de Londrina; atrair novos ativos tecnológicos (IES, Centros de Pesquisa, P&D de grandes empresas, habitats de inovação); e aumentar a transferência de tecnologia dos ICTS para o mercado.

Para isso, a iniciativa visa articular os setores produtivos do campo, o ecossistema local de startups e inovação, organizações governamentais e instituições voltadas ao ensino e pesquisa. Durante o evento, o governador Ratinho Júnior ressaltou a importância da ExpoLondrina, salientando que abre o calendário brasileiro de grandes feiras rurais, e frisou que o objetivo do Governo Estadual é, por meio do agronegócio, transformar o Paraná em “supermercado do mundo”.

“Queremos que nosso estado seja referência na produção de uma ampla gama de alimentos, e isso será potencializado através da tecnologia de ponta. O Paraná é o estado mais inovador do Brasil, e estamos na vanguarda da adoção de importantes tecnologias como a internet 5G. Por isso, para nós é uma prioridade investir em conectividade no campo, o que resulta no dinamismo e aumento da produtividade, e consequente desenvolvimento econômico e geração de empregos”, salientou o governador.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, afirmou que o café promoveu o desenvolvimento do município e que agora a cidade vive um novo ciclo, marcado por um ecossistema de inovação forte e consolidado.

“Londrina hoje é uma referência mundial na área de tecnologia da informação, e nossa região tem cerca de 300 startups e 1.800 empresas de tecnologia, sendo sede de grandes multinacionais da área, como a Tata. Contamos, também, com uma legislação avançada na área de tecnologia, e criamos o edital de Soluções Inovadoras, através do qual as startups podem testar inovações para o poder público. Nosso setor do agro é muito avançado, e grandes soluções tecnológicas para o Brasil e para o mundo são desenvolvidas aqui, e por isso buscamos fomentá-lo”, disse.

Conforme o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o Paraná é uma potência da agricultura, inclusive no que se refere à tecnologia do setor. “O norte do estado, em especial, se destaca pelo seu clima e solo privilegiados, e sua grande produtividade. Agora, queremos consolidar ainda mais esses potenciais e garantir um grande futuro através da implementação de tecnologias e da união de forças entre diferentes instituições”, afirmou.

Em sua fala, o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio Sampaio, ressaltou que a entidade tem procurado investir em diversas iniciativas na área de tecnologia. “Já fizemos inclusive hackathons e consideramos a modernização do agronegócio fundamental para o país. Estamos bastante satisfeitos por poder contar com o apoio de instituições como o Sebrae, que tem viabilizado projetos fantásticos”, disse.

O gerente da regional norte do Sebrae, Fabrício Bianchi, reforçou que desde 2019 Londrina é sede do Polo de Inovação do Agro, instalado em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o que vem possibilitando diversos avanços para o município. “O Polo de Inovação e o novo projeto visam cumprir diversos propósitos, como gerar novas empresas, atrair empresas externas, integrar a academia com o agronegócio e criar empregos. É uma iniciativa que articula vários atores, cada um com um papel crucial para a operacionalização das metas”, pontuou.

Autoridades presentes

Entre outras autoridades, participaram do evento o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), Augustinho Zucchi; o chefe de gabinete do governador, Darlan Scalco; a coordenadora da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya; os deputados federais Luísa Canziani, Sandro Alex e Pedro Lupion; os deputados estaduais Tercílio Turini, Tiago Amaral, Alexandre Curi e Cobra Repórter; o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça; o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Régis Choucino; a presidente da Governança Agrovalley, Daiana Bisognin; o diretor-presidente da Ceasa-PR, Eder Bublitz; e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná, Fernando Moraes.