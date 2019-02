Prefeito entrega caminhão de combate a incêndios florestais ao Corpo de Bombeiros

Primeiro Auto Bomba Tanque Florestal no Estado foi adquirido pelo Município, por meio do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom)

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, fez a entrega de um caminhão auto bomba ao 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina, destinado para combater incêndios florestais. O veículo é o primeiro com essas especificações a ser desenvolvido para a corporação e foi adquirido pelo Município com recursos do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom). A entrega aconteceu ontem (21), na sede da corporação.

O caminhão concedido ao Corpo de Bombeiros de Londrina é um Auto Bomba tipo Tanque Florestal (ABTF) da marca Mercedes Benz, com fabricação nacional. O modelo adquirido foi o Atego 1.726 de tração 4x4, com cabine dupla de quatro portas e capacidade de cinco ocupantes. O motor tem potência de 256 cavalos.

O veículo será utilizado nos serviços relacionados às missões do Corpo de Bombeiros para prevenção e combate a incêndios florestais. Para isso, foi equipado com tanque de cinco mil litros de água, bomba de incêndio com 500 GPM de vazão, canhão motor dianteiro com comando elétrico e vazão de 250 GPM, guincho elétrico com tração de 4.100 quilos e torre de iluminação extensível de quatro metros, com quatro holofotes LED de 150 watts.

Em seu pronunciamento, o prefeito Marcelo Belinati ressaltou que esta é uma grande conquista para o corpo de bombeiros, que poderá fazer frente aos incêndios florestais de maneira adequada. “Sabemos que quando havia incêndio na zona rural a corporação usava um outro caminhão, que por não ser adequado para este tipo de ocorrência muitas vezes voltava quebrado, precisando de manutenção. Agora, este veículo vem para solucionar esse problema, podendo dar melhor resposta às necessidades da população”, frisou.

O prefeito disse ainda que tem grande admiração e respeito pelo Corpo de Bombeiros e que embora a taxa de cobrança do Funrebom esteja suspensa, a prefeitura está buscando uma solução, que permita manter a qualidade do serviço que a corporação presta em Londrina e no Paraná.

O major Ezequias de Paula Natal, do 3º Grupamento de Bombeiros, disse que este é um momento de muita alegria para a corporação, que há muitos anos sonhava em ter um veículo com capacidade operacional para atender a zona rural e fazer frente ao combate aos incêndios florestais na região de Londrina. “É claro que primeiro tivemos que nos equipar com veículos para atendimento aos incêndios urbanos, mas isso nunca tinha saído do nosso planejamento. Os condutores dos veículos de emergência já foram capacitados para operar o caminhão, garantindo maior eficiência na aplicação operacional do veículo”, contou.

Para a aquisição do caminhão Auto Bomba, foram investidos recursos na ordem de R$ 772 mil. A compra foi realizada pela Prefeitura de Londrina através de processo licitatório, na modalidade Pregão. A empresa vencedora do certame e fornecedora da viatura foi a Mitren - Sistemas e Montagens Veiculares Ltda.

Funrebom

Fundo orçamentário instituído nos municípios para atender as demandas do Corpo de Bombeiros. Suas receitas são provenientes da taxa de combate a incêndio, que em Londrina foi arrecadada juntamente com o IPTU até o ano de 2017. Conforme orientação da Procuradoria-Geral do Município, desde 2018 a cobrança pela Prefeitura está suspensa, devido a uma ação analisada no Supremo Tribunal Federal (STF). No momento, o saldo remanescente do Funrebom é de R$ 5.128.255,40.

Entre os presentes na cerimônia de entrega, estiveram o secretário interino de Defesa Social, Daniel Sakama; os vereadores Jairo Tamura e Tio Douglas; o tenente-coronel Sandro Alberto Segóvia, do 5º Batalhão de Polícia Militar do Paraná; e representantes do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL).