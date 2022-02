Prefeito entrega kits de celulares e equipamentos para escolas e CMEIs

Participaram da entrega simbólica, realizada no gabinete do prefeito ontem (3), diretores de oito unidades da rede municipal

O prefeito Marcelo Belinati recebeu em seu gabinete, ontem (3), os diretores de oito escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), para distribuir kits especiais contendo lupas, microscópio, projetor, estereoscópio binocular e aparelhos celulares. A entrega simbólica incluiu ainda material escolar para os alunos, com caderno, borracha, lápis de cor, apontador e outros itens essenciais.

Todos os materiais e equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura e estão sendo distribuídos às unidades pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Foram investidos R$ 2.506.919,08 em recursos próprios do Município para a compra de 119 microscópios, 100 projetores, 2.460 lupas e 2.680 smartphones. A previsão é que a distribuição seja concluída antes do início do ano letivo, no dia 7 de fevereiro.

Na ocasião, o prefeito Marcelo Belinati parabenizou os diretores e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação pelo excelente trabalho à frente da rede municipal de ensino. “A Educação de Londrina é reconhecida nacionalmente. Parabenizo a todos os professores e diretores; sei que merecem esses kits, com bons aparelhos e equipamentos para auxiliar no trabalho que desenvolvem. Contem conosco sempre, e tudo o que pudermos fazer iremos providenciar”, disse.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, detalhou que todos os alunos vão receber um kit básico de material escolar, adaptado conforme a faixa etária. “E todas as unidades vão receber os aparelhos celulares, sendo um para cada turma, um para a equipe de gestão e outro para as cozinhas. Era um desejo dos professores, que passaram todo esse tempo de pandemia utilizando os próprios aparelhos para se comunicarem com os alunos e suas famílias. Estávamos muito ansiosos por esse momento, e conseguimos fazer a entrega para uso neste ano letivo”, citou.

O conteúdo dos kits varia de acordo com as solicitações feitas pelas próprias escolas e CMEIs. A Escola Municipal América Sabino Coimbra, localizada no Vista Bela, atende cerca de 780 alunos em 26 turmas do 1° ao 5° ano, e conta com 50 professores regentes e auxiliares. O kit fornecido para a escola contém 30 lupas, um projetor multimídia e um microscópio.

A diretora da unidade, Patrícia Cavalcanti Ramos Shinaide, comemorou a chegada dos materiais e equipamentos, principalmente os celulares. “É algo muito importante, porque com esses celulares os professores terão mais tranquilidade e segurança, além de ser mais profissional. A gente não pode deixar de ter esse recurso disponível, e com os aparelhos fornecidos pela SME o trabalho será ainda melhor. Os demais equipamentos também são muito bem-vindos; serão utilizados para enriquecer as aulas e podermos cumprir todo o conteúdo da grade curricular”, citou.

Na solenidade de entrega dos kits, o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, mencionou que os diretores desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade da educação. “É o diretor quem tem a capacidade de entusiasmar e motivar as equipes. Os índices e indicadores de Londrina se devem muito a cada um de vocês; por isso, muito obrigado por esse trabalho. A educação dos nossos filhos, dos cidadãos londrinenses, está nas mãos de vocês e tem sido feita com muita competência, dedicação e, acima de tudo, com muito amor”, frisou.

Também presente no encontro com os diretores, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, destacou os avanços que a rede municipal conquistou desde 2017, ano que iniciou a primeira gestão do prefeito Marcelo Belinati. “Já visitei várias escolas e pude ver de perto a situação delas. Hoje, quando vejo o avanço que tivemos nessa área, fico muito entusiasmado. Estou muito feliz em estar com vocês nesse momento de mais uma conquista; que esses aparelhos possam ser utilizados para transformar a vida dos nossos alunos, e reafirmo o orgulho pelo trabalho desenvolvido por toda equipe da SME”, disse.

