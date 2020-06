Prefeito entrega oficialmente creche na região leste

Creche estava em funcionamento desde o início do ano, antes da pandemia do novo coronavírus, e já conta com 60 crianças de 0 a 3 anos matriculadas

Ontem (9), o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, fizeram a entrega oficial das obras do Centro Municipal de Educação Infantil Simeire Rozimar de Camargo e Barbosa, localizado na região leste de Londrina, na Rua Sônia Maria Marenga García, s/nº, no Jardim Tarumã, próximo ao Hospital Universitário.

O local estava em funcionamento desde o início deste ano letivo, antes da pandemia do novo coronavírus, sob a coordenação e cuidados da organização filantrópica Nova Vida II. No momento há 60 crianças matriculadas, mas o espaço tem capacidade para atender 138 crianças de 0 a 3 anos em período parcial ou 104 em integral e parcial.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que a construção da unidade faz parte do planejamento da Prefeitura, iniciado desde o começo de sua administração, que visa minimizar o problema da falta de vagas em creches em Londrina. “Criamos a Central de Vagas, reorganizamos o sistema, contratamos mais de 1 mil professores, abrimos novas unidades em parcerias com instituições e construímos diversas creches. Essa é a primeira de cinco que serão entregues em breve, o que é algo histórico para a cidade que ficou sem construir uma creche por muitos anos”, afirmou.

O terreno mede mais de 3,7 mil m² e comporta o modelo Proinfância Tipo 2. Nos 890 m² de construção foram feitas seis salas de aula e multiuso para jogos, vídeos e atividades de artes; fraldário, lactário, refeitório, cozinha, lavanderia, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, solário, pátio coberto, despensa e estacionamento para funcionários.

A secretária municipal de Educação contou que a prefeitura fez um chamamento, no final de 2019, voltado às instituições que tinham interesse em administrar a creche. “Nesta instituição, quem ganhou foi a organização filantrópica Nova Vida II, que já atende uma creche. As aulas iniciaram em fevereiro, mas tiveram que ser suspensas devido à pandemia do novo coronavírus”, disse.

A obra custou R$ 2.090.569,08, sendo que R$ 1.267.584,72 são provenientes do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 822.984,36 são do Município. A construtora responsável pelas obras foi IMAI & Barreto Engenharia LTDA, de Londrina.

O diretor da unidade, Orlando Emílio de Freitas, apontou que a maioria das crianças atendidas no local residem nas proximidades da unidade. “Estas crianças eram atendidas em creches no centro. Era uma região que pedia, há muito tempo, uma creche para atender esta demanda, de crianças de 0 a 3 anos, e que se tornou realidade nesta administração”, afirmou.

Homenageada

Simeire Rozimar de Camargo e Barbosa nasceu em Londrina no dia 22 de novembro de 1967. Ela estudou na Escola Estadual Willie Davids, fez Magistério no Instituto Estadual de Londrina (IEEL) e cursou Pedagogia no Centro de Estudos Superiores de Londrina (CESULON). Em 1986 assumiu como professora da rede municipal de ensino na Escola Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti. Em 2012, ela conseguiu concretizar a reforma e ampliação do prédio daquela unidade escolar.

Duas outras creches já iniciaram construção em Londrina. Uma delas fica no Jardim Nova Esperança, região sul, próxima ao União da Vitória. A unidade terá capacidade para atender 70 crianças de 0 a 5 anos em período integral. Outra fica no bairro Aquaville, região leste, próxima a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A creche irá atender crianças de 0 a 3 anos e está sendo construída dentro de um completo educacional que também atenderá alunos do P4 e P5 e do Ensino Fundamental.

