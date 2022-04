Prefeito entrega título de utilidade pública para a Associação Terra Roxa

Associação é responsável pelo Centro de Educação Infantil Jardim Alvorecer, que atende cerca de 50 crianças, de 2 a 6 anos, através da Pedagogia Waldorf

Ontem (4), o prefeito Marcelo Belinati, recebeu em seu gabinete a visita dos mantenedores do Centro de Educação Infantil Jardim Alvorecer (CEI) e concedeu o título de utilidade pública à Associação Terra Roxa, entidade sem fins lucrativos responsável pela unidade escolar. A Lei Municipal nº 13.312 deve ser publicada no Jornal Oficial do Município desta segunda.

O CEI Jardim Alvorecer, localizado na Rua Mar Vermelho, 23, existe desde 2017. Ele utiliza a metodologia de ensino “Pedagogia Waldorf”, criada pelo filósofo, cientista e artista austríaco, Rudolf Steiner, em 1919, na Alemanha. O objetivo desta metodologia é oferecer um ensino de forma dinâmico, integrado e vivo que leve em consideração o desenvolvimento global das crianças, assim como suas diferenças individuais, capacidades e habilidades. Para tanto, ela utiliza conhecimentos antropológicos e antroposóficos.

Atualmente, cerca de 50 crianças, de 2 a 6 anos, estão matriculados em duas turmas mistas do CEI, que têm aulas de manhã e à tarde. Além do conteúdo didático comum na grade curricular das crianças, os alunos aprendem através da música, da marcenaria, das artes plásticas, da jardinagem, de técnicas agrícolas e de horticultura.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, essa iniciativa merece o reconhecimento, pois busca estimular o desenvolvimento completo das crianças ao mostrar aos alunos o potencial que cada ser humano tem no mundo. “Acho a iniciativa do Centro de Educação Infantil Jardim Alvorecer fantástica, porque atualmente muitas crianças já chegam em casa, da escola, e vão direto para o celular, computador ou para a televisão, e não têm mais o contato com a natureza. Mas, são os contatos com a natureza e com o convívio saudável com outras crianças que desenvolvem o raciocínio, a criatividade e a imaginação, e melhoram a interação social delas com suas famílias. Só vejo pontos positivos nessa ação”, disse Marcelo.

Para um dos fundadores da Associação Terra Roxa e primeiro diretor do CEI Jardim Alvorecer, Osório Perez Moreira, é importante que a metodologia seja conhecida na cidade, para que as pessoas saibam que existem outras formas de ensino, que levam em consideração as diversas habilidades e competências que cada criança tem. Isso porque, neste CEI, busca-se estimular a curiosidade nas crianças, de forma que elas busquem o conhecimento e não apenas o recebam de forma pronta. “Cada ser humano tem diversas habilidades e competências, e quanto mais habilidades cada um desenvolver, menos dificuldades teremos, porque mais problemas serão solucionados e mais adaptáveis serão essas pessoas”, acredita.

O atual presidente do CEI, Fernando Favoretto, explicou que a metodologia utilizada na unidade escolar é uma das que mais tem crescido no mundo inteiro, sendo que apenas em 2019, no Brasil, ela cresceu 200%. “É uma pedagogia que tem o olhar para o ser humano de forma holística, em que seu desenvolvimento está ligado ao pensar, ao sentir e ao fazer. Somos extremamente gratos ao prefeito Marcelo pelo reconhecimento, porque queremos fazer algo bom e importante para a cidade de Londrina e esse título vem fortalecer nossos trabalhos. É uma conquista para nós”, disse Favoretto.

Para Maísa Viviane Galvão Magdalena, mãe da aluna Sofia, de 4 anos, a unidade escolar tem a surpreendido, principalmente na forma como consegue unir a escola e as famílias no processo de ensino dos pequenos. “As crianças têm muito interesse na escola. Nós sentimos o interesse delas. Minha filha, quando chega à noite, fica me perguntando se vai mesmo ter aula no dia seguinte, porque ela quer muito ir para lá, gosta muito dos amigos e do lanche da escola. Além disso, nós, pais e familiares, participamos da escola através das atividades. É muito diferente de outras escolas. É um ensino muito lindo”, afirmou Magdalena.

O projeto de lei nº 100/2021, que declara a Associação Terra Roxa como instituição de utilidade pública, é de autoria do vereador Matheus Thum. A associação é formada pelas famílias, pedagogos e simpatizantes da Pedagogia Waldorf. Com o título, a entidade poderá consolidar os convênios municipais, estaduais e federais, e dar continuidade ao aprimoramento e a ampliação de seus serviços. “Ao conhecer o Centro de Educação Infantil, eu fiquei encantado. Tenho certeza que a criança que estudar ali e aprender com a metodologia da Pedagogia Waldor terá um desenvolvimento muito grande, porque ela tem contato com a natureza e com as diversas formas de aprendizado, que vão além do que está escrito nos livros”, lembrou o vereador.

Ao falar sobre o CEI Jardim Alvorecer, Isadora Pelegrini, que é mãe do Joaquim, de 3 anos e aluno da escola, se emocionou. Ela disse ter certeza de que o ensino ali prestado dará bons frutos. “O município de Londrina tem que investir para que essa metodologia de ensino cresça. Em Maringá já tem outras escolas assim. Isso é importante, porque é uma metodologia participativa, que envolve a família e não só as crianças. Fico emocionada de falar sobre isso, porque sei que isso dará frutos. Na verdade, já vem dando, porque três alunos dali, que foram para a rede municipal já chamaram a atenção das professoras pelo nível de conhecimento que eles já tinham”, contou a mãe.

Sobre isso o vice-prefeito, João Mendonça, disse que o Município de Londrina tem dado um primeiro passo ao implantar as hortas comunitárias nas unidades escolares, e que acredita que muito na colaboração entre as pessoas. “Gostaria que essa ideia colaborativa estivesse presente em todos os setores, porque acredito que, quando cada um ajuda um pouco, todos saem ganhando. E isso que vem sendo feito no Jardim Alvorecer. É uma forma de ensinar as crianças a colocarem em prática sua imaginação para colaborarem com um mundo melhor”, afirmou o vice-prefeito.

Com a assinatura da lei municipal, a Associação Terra Roxa deverá, até o dia 30 de abril de cada ano, apresentar à Secretaria Municipal de Governo um relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano anterior. Ela perderá o título de utilidade pública se deixar de cumprir essa exigência, ou se vier a alterar sua finalidade ou, ainda, se modificar seu estatuto. Além das autoridades já mencionadas, estiveram presentes Miriele Sicote de Lima e João Vitor de Freitas Gimenes.

NCPML