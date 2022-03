Prefeito ganha nova camisa especial do Londrina Esporte Clube em homenagem ao Café

Uniforme exclusivo tem tiragem limitada, é decorado com selos especiais e resgata um importante período de desenvolvimento da região; camisa será apresentada em pré-lançamento nesta quinta (24), e oficialmente na sexta (25)

O prefeito Marcelo Belinati conheceu ontem (23), em primeira mão, a nova camisa oficial do Londrina Esporte Clube (LEC), que presta homenagem ao café, um símbolo regional, e terá sua identidade revelada em eventos especiais de lançamento nos próximos dias. Com edição exclusiva para torcedores e tiragem limitada, de apenas três mil unidades, o uniforme carregará as cores marrom e azul, terá desenhos e até o aroma de café, estampando o selo “Londrina: a Capital Mundial do Café”, entre outros detalhes, em referência às décadas de 1950 e 1960 – homenagem que mescla as histórias da cidade e do time alviceleste.

No encontro, Marcelo foi presenteado com a nova vestimenta do Tubarão, entregue pelo presidente do Londrina Esporte Clube (LEC), Felipe Prochet, juntamente com os empresários Rodrigo Frigo e Mateus Palhares, representantes da Loja Oficial do LEC – www.tubastore.com.br – e Fernanda Correa, presidente da Rota do Café do Paraná.

Os visitantes também entregaram ao prefeito mais um kit de produtos oficiais do LEC, além de convidá-lo a participar do evento de pré-lançamento do novo uniforme, que ocorre nesta quinta-feira (24), às 19h30, no Cinema 2 do Londrina Norte Shopping. Na ocasião, será exibido pela primeira vez o vídeo oficial de divulgação do projeto. Já o lançamento oficial da camisa, aberto a todo o público, será na sexta-feira (25), às 18h30, na Loja Oficial do LEC, localizada na avenida Madre Leônia Milito, 1.330, Loja 13.

Criada com conceito visual focado na influência do café em Londrina, a camisa resgata o período das décadas de 1950 e 1960, quando cidade vivia uma franca expansão econômica, impulsionada, em grande parte, pela expressiva produtividade e alcance no cultivo do café, cujo sucesso era reconhecido mundialmente. Daí surgiu o apelido “A Capital Mundial do Café”, já que, no início de 60, estima-se que a região de Londrina chegou a ser responsável por mais de 50% da produção mundial de café.

Além da forte contribuição para o desenvolvimento do município, o café é historicamente parte importante do próprio Tubarão, que tem estampado em seu escudo uma rama de café. Também batiza a casa dos jogos do LEC, o Estádio Municipal Jacy Scaff, popularmente chamado de Estádio do Café, inaugurado em 1976. Por isso, o novo uniforme traz, predominantemente, as cores marrom e azul celeste.

O prefeito Marcelo Belinati se surpreendeu com a camisa especial e se mostrou feliz ao receber o presente. “Essa edição comemorativa está realmente muito linda. Antes de ganhá-la, fiquei pensando se as cores iriam combinar, mas o resultado é incrível e o torcedor certamente vai adorar. Posso adiantar a todos que o novo manto do Londrina está muito legal, é exclusivo e vale a pena adquirir como um item valioso, já que remete ao nosso Tubarão e também presta uma bela homenagem à nossa trajetória. Muito do crescimento e desenvolvimento de Londrina se deve aos pioneiros e desbravadores, e também pela era da cultura do café, importantíssima lá atrás e parte essencial da nossa história. Quando eu for ao estádio ver o LEC estarei vestido a caráter”, destacou.

Já o presidente do LEC, Felipe Prochet, enfatizou que o intuito da loja oficial do clube, inaugurada recentemente, é proporcionar ao torcedor uma experiência diferenciada, que extrapole os limites das ‘quatro linhas’ do futebol. “Uma das premissas era criar novos produtos e ações que estimulassem o envolvimento dos torcedores, e isso começa a ganhar corpo. Essa nova camisa é exclusiva, não será utilizada pelo time em jogos oficiais, carregando o marrom do café e o nosso belíssimo azul celeste. É um lançamento que valoriza a história do clube e da cidade, o povo que ajudou Londrina a crescer e participou da era de ouro do café. Temos que preservar essa história. O evento de pré-lançamento da camisa, por exemplo, contará com a presença de pessoas que vivenciaram e participaram daquele período, fazendo muito pelo município”, afirmou.

Segundo Rodrigo Frigo, um dos proprietários da Loja Oficial do Londrina, a ideia da camisa era fugir do padrão de jogo convencional. “Trata-se de um terno para ser utilizado nas melhores festas”, brincou ele. “O material foi feito pensando na trajetória do LEC e de Londrina, tentamos resgatar essa parte fundamental da história e reconhecê-la para que seja sempre lembrada. O torcedor poderá desfrutar de um material inédito, uma relíquia muito bonita com tiragem limitada em 3 mil unidades. Nossa equipe de design conversou e buscou informações com o pessoal da Rota do Café, para saber com mais detalhes o que o café simboliza e como poderíamos transferir isso para um uniforme, pensando na parte visual e na mensagem a ser transmitida ao torcedor”, salientou.

A presidente da Rota do Café Paraná, Fernanda Correa, contou que a associação entrou em parceria no projeto com a Loja Oficial do LEC, prestando suporte na fase de pesquisas e montagem do conceito. “Apresentamos todo o funcionamento da Rota do Café, que resgata a cultura cafeeira do estado, e contamos um pouco dessa história da cidade. O café está presente no escudo do Tubarão, no Estádio do Café, em prédios e espaços públicos, como o Teatro Ouro Verde, e agora ficará registrada eternamente em um material histórico do clube. Esses elementos reforçam nossa história e mostram a importância deste elemento para a região”, detalhou.

Também participaram da reunião de hoje, no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, os vereadores Eduardo Tominaga e Giovani Mattos, além de membros da Rota do Café e servidores municipais.

Pré-lançamento

A camisa será apresentada em um evento extraoficial nesta quinta-feira (24), às 19h30, no Cinema 2 do Londrina Norte Shopping. O encontro não será aberto a todo o público e terá participação limitada a convidados, autoridades, além de uma parcela de torcedores e clientes da Loja Oficial do Tubarão. Haverá participação de ex-jogadores do LEC, famílias que viveram a era do Café em Londrina e outras atrações.

Lançamento oficial