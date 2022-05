Prefeito Marcelo Belinati recebe visita da nova Secretaria de Planejamento do Paraná

Foi a primeira vez que nova secretária veio a cidade; encontro na quinta-feira (26), contou também com a presença da coordenadora Regional da Casa Civil, entre outras lideranças

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu em seu gabinete, ontem (26), a secretária estadual de Planejamento e Projetos Estruturantes, Louise da Costa e Silva Garnica. O encontro teve a participação da coordenadora do Núcleo Regional da Casa Civil da região metropolitana de Londrina, Sandra Moya, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, Bruno Ubiratan.

À frente da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná há pouco mais de um mês, Louise da Costa e Silva Garnica substituiu Valdemar Bernardo Jorge, que ficou desde o início da gestão na pasta e deixou o governo no final de março.

Ela agradeceu o prefeito de Londrina pela acolhida, e reforçou o intuito de manter o bom relacionamento com o Município. “Estamos em uma fase de continuidade das ações e nos colocamos à disposição para o que precisarem. Somos uma secretaria-meio, que faz ponte com as demais, e Londrina pode contar com nossa equipe para seus projetos de desenvolvimento e crescimento”, afirmou Louise da Costa e Silva Garnica.

O prefeito Marcelo Belinati citou o ex-secretário de Estado, Valdemar Bernardo Jorge, a quem agradeceu pelo apoio nos últimos anos em tantas ações executadas de forma conjunta na cidade, e que tanto beneficiam os londrinenses. “Temos vários projetos caminhando juntos e em parceria, de obras estruturantes e desenvolvimento. Temos a duplicação da PR-445, o viaduto da PUC, e inauguramos hoje o tecnocentro. Há ainda obras de reestruturação da saúde, educação e asfalto, tudo caminhando em conjunto com outras esferas governamentais e com apoio da Câmara Municipal. Isso só traz benefícios para a população. Deixo minha gratidão ao ex-secretário Valdemar Bernardo Jorge, e a ideia é continuar com essa boa relação, trabalhando em conjunto”, complementou.

Para o presidente da Codel, Bruno Ubiratan, contar com o apoio do governo do Estado contribui diretamente para que Londrina firme novas parcerias, atraia novas empresas e indústrias e, principalmente, novos investimentos. “Atuamos muito com industrialização, comércio, turismo e eventos, ciência e tecnologia, ou seja, diversas frentes. E é muito importante essa aproximação com o governo estadual, seja voltando na forma de incentivos fiscais ou não, pois torna muito mais fácil conseguir ainda mais conquistas para a cidade. O prefeito Marcelo tem essa dinâmica de manter caminhos abertos, porque o intuito maior é o benefício da população de Londrina, e na Codel nos colocamos com essa linha também”, afirmou.

A coordenadora do Núcleo Regional da Casa Civil, Sandra Moya, lembrou que a nova secretária estadual já integrava a equipe da pasta, como diretora-geral. “Tenho certeza que, além de dar continuidade, a Louise colocará em prática alguns projetos, como o Paraná Produtivo, dentro de um plano de ação para atender os municípios. É uma vontade do governador Ratinho Junior, para uma secretaria importante como a de Planejamento, de levar aos municípios a inovação e modernidade. E o governo estadual tem seus olhos voltados para o Paraná como um todo, mas principalmente, para nossa região, há um carinho especial. São vários os investimentos do Estado em Londrina e na região; e o resultado dessa construção tem sido muito positivo. Quem mais ganha é a população de Londrina e de toda região, com certeza”, complementou.

A visita teve a presença do chefe de Gabinete, Moacir Sgarioni; o superintendente da Paraná Projetos, Deyvitt Leal; diretores da Codel; e o assessor especial do Governo do Estado, Júnior Santos Rosa. Compareceram ainda os vereadores Emanoel Gomes, Eduardo Tominaga e Giovani Mattos.

NCPML