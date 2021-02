Prefeito Marcelo Belinati recebe visita do cônsul-geral do Japão no Paraná

Londrina tem amizade histórica com o Japão e uma comunidade japonesa forte e atuante nas mais diversas áreas

No sábado (30), o prefeito Marcelo Belinati recebeu, em seu gabinete, a visita do cônsul-geral do Japão no Paraná, Takagi Masahiro, e o vice-cônsul, Sotaro Higaki. Acompanham a visita, o deputado federal Luiz Nishimori, os vereadores Eduardo Tominaga e Matheus Thum, além de representantes da comunidade nipônica em Londrina.

O prefeito disse que receber o cônsul e o vice-cônsul na cidade de Londrina é uma honra. Segundo ele, Londrina tem história com a colônia japonesa, com empresários, agricultores, profissionais liberais e pessoas dos mais diversos segmentos da cidade, descendentes de japoneses, que ajudaram a construir a beleza da cidade. “Essa visita objetiva estreitar, cada vez mais, os laços entre Londrina e o Japão. Estamos trabalhando no sentido de criar missões, do Japão para Londrina e de Londrina para o Japão, para que possamos ampliar parcerias com instituições educacionais, e também para atrairmos mais empresas e indústrias para nossa cidade”, contou.

O prefeito lembrou que Londrina já possui a Praça Tomi Nakawa e que o município está trabalhando, junto com a comunidade japonesa, em um projeto para construir um memorial que conte toda a história da imigração japonesa para o Brasil, em especial a história da colonização da cidade de Londrina pela população japonesa. “Isso será uma forma de homenagear e de estreitar os nossos laços e, acima de tudo, de criar a possibilidade cultural das nossas crianças e da nossa população entenderem um pouco mais da história de Londrina”, enfatizou.

O cônsul-geral do Japão no Paraná, Takagi Masahiro, destacou que a visita foi para reafirmar a amizade histórica com Londrina. “Temos, aqui, uma comunidade japonesa muito forte, mantendo a nossa cultura e contribuindo em muitas áreas, como na política, econômica e cultural. O governo japonês quer continuar contribuindo, de muitas formas, inclusive em projetos de saúde e educação, cuidados com idosos e pessoas com deficiências”, afirmou.

Entre os representantes da comunidade nipônica que acompanharam a visita do cônsul, estavam o presidente da Aliança Cultura Brasil-Japão em Londrina, Eduardo Suzuki, o ex-vereador Roberto Kanashiro e os empresários Atsuo Yoshi e Ywao Yamamoto; além do vice-prefeito João Mendonça e o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos.

