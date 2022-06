Prefeito Marcelo Belinati recebe visita do deputado federal Marco Brasil

O locutor de rodeios e empresário é o novo representante de Londrina na Câmara de Deputados; ele tomou posse na quarta-feira (8) em Brasília

O prefeito Marcelo Belinati recebeu em seu gabinete, ontem (9), o deputado federal Marco Brasil, que assumiu na quarta-feira (8) seu mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. Famoso locutor de rodeios, empresário e radialista, ele passa a ser agora mais um representante de Londrina, onde reside há 15 anos, no Congresso Nacional.

Marco Brasil tomou posse assumindo a vaga do deputado Valdir Rossoni, ex-chefe da casa civil do Paraná e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que se licenciou da função por 120 dias. Nas últimas eleições, em 2018, o locutor alcançou mais de 60 mil votos no Paraná.

Para o prefeito Marcelo Belinati, a chegada de mais um deputado londrinense fortalece a representatividade do município em Brasília e a implementação de políticas públicas em benefício da cidade. “É fundamental para Londrina poder contar com mais um representante em nível federal. Os deputados federais e estaduais desempenham um trabalho muito importante para a viabilização e aprovação de projetos, bem como para captação de recursos que podem ser repassados à cidade, se convertendo em obras e melhorias para diferentes áreas”, afirmou.

Marcelo ainda desejou os votos de sucesso ao agora deputado federal. “Marco Brasil escolheu Londrina como sua casa para viver há muitos anos, tem amor por nossa terra, levando o nome da cidade e representando-a por onde passa. Depositamos confiança em sua boa vontade de trabalhar e esperamos poder desenvolver juntos ações em prol da nossa população”, completou.

O deputado Marco Brasil disse estar confiante e preparado para ser a voz de Londrina e do Paraná na Câmara Federal. “Quero ser o braço forte do prefeito lá em Brasília, onde ele já atuou e sabe dos desafios, e vou trabalhar forte com o coração e a alma para trazer o melhor retorno a Londrina. Estou com muita vontade de fazer a diferença, honrando a confiança e os tantos votos que recebi dos paranaenses. Sou um homem do campo, da agricultura e empresário que acredita na cidade, desejando contribuir com coragem para o seu crescimento. É motivo de alegria e orgulho iniciar meu mandato aqui junto ao prefeito Marcelo”, frisou.

Sobre possíveis projetos, o deputado adiantou que buscará atuar em diferentes áreas, com foco no social, no estímulo à geração de mais empregos e na atração de mais empresas e indústrias. “Também vou me dedicar para ser um bom representante da agricultura familiar, dos pequenos produtores e distritos, dos chacareiros e povo do sítio. Quero honrar a cidade que levo o nome a vários cantos pelo rodeio, e agora na política”, disse.

Marco Aurélio Ribeiro, o locutor Marco Brasil, tem 55 anos e reside em Londrina há 15. Natural de Dracena (SP), o atual deputado também anunciou que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2022. Famoso pelo trabalho como locutor de rodeios e apresentador de programas de rádio e televisão, ganhou cinco vezes o prêmio de melhor locutor do país, nos anos de 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010.

